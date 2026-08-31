La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert

La ganadería de Germán Vidal, originaria de Cabanes, ha vuelto a demostrar su hegemonía en el mundo de los festejos taurinos al revalidar su victoria en las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús. Durante la séptima edición del Concurso de Ganadería de Alcalà de Xivert, el hierro castellonense se impuso con autoridad al sumar un total de 230,50 puntos. El certamen ofreció una reñida competencia en la que Dani Machancoses, de Picassent, obtuvo la segunda posición con 224 puntos, mientras que Fernando Machancoses, de Cheste, cerró el podio con 199,50 puntos, en un evento que también contó con la participación de las reconocidas ganaderías de La Paloma y Salero.

Resultados del concurso de ganaderías de la semana taurina de Alcalá de Xivert / Comisión taurina Alcala de Xivert Alcossebre

El triunfo de la explotación de Cabanes no solo se cimentó en la regularidad de su conjunto, sino en el brillo individual de sus reses, que registraron las calificaciones más altas de todo el fin de semana. La vaca Secretaria consiguió una puntuación de 39,50 puntos, consolidándose como la hembra más destacada del concurso. Por su parte, el toro Cartero firmó una actuación soberbia que le valió la nota máxima del certamen con 41 puntos, certificando el doblete de premios individuales para Germán Vidal y asegurando un trofeo que vuelve a viajar hacia la comarca de la Plana Alta.