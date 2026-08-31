L'Alcora celebra 325 años de fervor al Cristo del Calvario con una multitudinaria procesión

L’Alcora conmemoró este domingo 325 años de devoción al Santísimo Cristo del Calvario en el día grande religioso de sus fiestas, una celebración marcada por la emoción, la tradición y una multitudinaria procesión que volvió a acompañar la imagen hasta el Calvario. La jornada tuvo este año un aliciente añadido: la recuperación del castillo de fuegos artificiales tras años sin poder celebrarse al término de la procesión.

Como cada último domingo de agosto, vecinos y vecinas participaron en una de las citas de mayor simbolismo de las Fiestas del Cristo de l’Alcora, una tradición transmitida de generación en generación durante más de tres siglos.

La jornada comenzó a primera hora con el anuncio de la festividad mediante disparo de carcasas, volteo general de campanas y la tradicional diana a cargo del dolçainer de la villa. Por la tarde, la iglesia parroquial acogió la Eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Calvario, amenizada por la Escuela de Música Vicente Serrano Gil.

Tras la misa se celebró la tradicional ofrenda de flores, antesala de la solemne procesión que trasladó la imagen desde la iglesia parroquial hasta el ermitorio del Calvario.

Como todos los años, la asistencia al evento fue multitudinaria, / Javier Nomdedeu

Una procesión con 325 años de historia

La celebración de 2026 ha adquirido un carácter especialmente significativo. El Cronista Oficial de l’Alcora y académico de número de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales, José Manuel Puchol, explica que los historiadores sitúan en 1701 la primera procesión, por lo que en 2001 se celebró solemnemente el 300 aniversario y este año se cumplen 325 años de aquella histórica cita.

Los orígenes de la devoción están también vinculados a una conocida leyenda alcorina. Según la tradición, a finales del siglo XVII dos peregrinos vestidos con el hábito de San Roque solicitaron alojamiento en la casa de Cristóbal Gascó y Vicenta Paús, en la actual Costera de l’Advocat.

A la mañana siguiente, los huéspedes habían desaparecido de una habitación cerrada desde el interior. Sobre una mesa se encontró una talla de Cristo clavado sobre una gran cruz de madera y un pergamino con la inscripción «Vengo a morar con vosotros». El acontecimiento causó una profunda conmoción y dio paso a la construcción de un ermitorio cuyas obras, según el relato recogido por el cronista, finalizaron en 1698.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, destacó que “este 325 aniversario nos recuerda la fuerza de una tradición que ha pasado de generación en generación y que continúa formando parte de lo que somos como pueblo. El Día del Cristo nos une alrededor de una devoción, una historia y unos sentimientos compartidos que siguen plenamente vivos después de más de tres siglos”.

La procesión recorrió las calles acompañada por la reina y las damas actuales, así como las de hace 25 y 50 años, además del clero, autoridades, entidades y numerosos vecinos.

Vuelven los fuegos artificiales al final de la procesión

La conmemoración dejó además una imagen que no se producía desde hacía años. L’Alcora recuperó el tradicional castillo de fuegos artificiales al término de la procesión. Desde 2014, su celebración había quedado impedida al declararse el último domingo de agosto en Alerta 3.

Este domingo, el Ayuntamiento recibió el parte meteorológico que situaba la jornada en Alerta 2, lo que permitió realizar el espectáculo que el consistorio ya tenía preparado. El dispositivo se instaló en el colegio Grangel Mascarós y los vecinos pudieron volver a disfrutar de un espectacular final para la procesión del Cristo.

La jornada continuó a medianoche con la XXXVIII Serenata al Cristo del Calvario, a cargo de la Rondalla l’Alcalatén, que volvió a poner el broche musical a uno de los días más esperados de las fiestas de l’Alcora.