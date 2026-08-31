L'Alcora convierte a sus mayores en protagonistas de las fiestas del Cristo

Las personas mayores de l’Alcora se convirtieron este lunes en protagonistas de las Fiestas del Cristo. El Ayuntamiento trasladó el ambiente festivo al centro de día y a la residencia Hogar Madre Rosa Ojeda, donde se celebró una jornada de convivencia y reconocimiento a sus usuarios.

La comitiva estuvo formada por miembros de la corporación municipal, la reina de las Fiestas del Cristo 2026, Balma Aparici, sus damas de honor y acompañantes, así como representantes de la comisión de fiestas. La Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Vila puso la nota musical al recorrido.

Foto de la visita a la residencia Hogar Madre Rosa Ojeda. / Javier Nomdedeu

Proclamación y homenaje

En ambos centros se recreó la proclamación de la reina y las damas de honor, reproduciendo uno de los momentos más destacados de las celebraciones alcorinas. Durante los actos se entregaron un plato cerámico conmemorativo y un ramo de flores como muestra de gratitud y respeto a las cortes de honor participantes.

La visita permitió compartir una mañana cercana con los usuarios y residentes, conversar con ellos y hacerles partícipes del ambiente festivo que vive estos días la capital de l’Alcalatén.

El alcalde, Samuel Falomir, destacó que el homenaje representa una muestra de "respeto y agradecimiento" hacia quienes constituyen la memoria viva del municipio y han contribuido, con su esfuerzo y dedicación, "a construir el pueblo que hoy tenemos".

"Las Fiestas del Cristo son también una oportunidad para compartir tiempo con nuestras personas mayores, escucharles y hacerles sentir parte activa de unos días que pertenecen a todo el pueblo", manifestó Falomir. El primer edil reivindicó igualmente "su experiencia, su memoria y todo lo que han aportado a l’Alcora" como parte de la identidad colectiva de la localidad.

Recuerdo a los difuntos

La reina, Balma Aparici, estuvo acompañada por las damas Ariadna García Nebot, Noa Yolanda Rodríguez Bermejo, Sara Muriach Tomás, Balma Cortés Grangel y María Gil Garcés. Todas ellas, junto con sus acompañantes y vestidas con el traje regional, participaron también en la misa solemne celebrada en la parroquia de la Asunción en recuerdo de los difuntos de la villa.

Tras la ceremonia religiosa, la comitiva desfiló en procesión hasta el cementerio municipal, donde se rezó un emotivo responso.

Turno para los actos taurinos

La programación de las Fiestas del Cristo entrará a partir de este martes en su tramo más taurino. Hasta el próximo sábado 5 de septiembre se celebrarán las pruebas y emboladas de los 14 toros cerriles aportados por el Ayuntamiento, las peñas y la empresa Expojamar.

La agenda incluirá también el homenaje del Club Taurino Alcorino a la reina y las damas, encierros de ganaderías de la zona y una exhibición-concurso de anillas y recortes, entre otras propuestas.