Nueva fractura en Vox Burriana: Daniel Gutiérrez abandona el partido y pasa a los no adscritos

Nueva fractura en Vox en Burriana. Apenas tres años después de que comenzara la legislatura, el Pleno del Ayuntamiento presenta una imagen muy distinta a la que dejaron las urnas de 2023. El último movimiento lleva la firma de Daniel Gutiérrez, que ha anunciado su decisión «irrevocable» de abandonar Vox y pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos.

El edil, que accedió a la corporación en diciembre junto a Víctor Manuel Parra tras las renuncias de Juan Canós y Toni Ferrándiz, asegura que las «profundas discrepancias» con la forma de funcionamiento interno de la formación han terminado por limitar «completamente» su autonomía política como concejal. Una situación que, según explica, le hace imposible continuar dentro del partido «de manera coherente» con sus principios.

“Sin presiones internas”

Gutiérrez mantendrá, sin embargo, su acta. Y desde su nueva condición de concejal no adscrito asegura que continuará defendiendo el proyecto por el que los vecinos depositaron su confianza en Vox, aunque ahora «sin ataduras ni presiones internas». Una salida que reduce todavía más la representación de la formación en el Ayuntamiento y que añade un nuevo capítulo a una legislatura marcada, precisamente, por los cambios de grupo, las dimisiones y las rupturas.

Carta de renuncia del concejal Daniel Gutiérrez. / Facebook Daniel Gutiérrez

El gran terremoto político se produjo en octubre del pasado año, cuando PP y Vox rompieron el pacto de gobierno que habían mantenido desde el inicio del mandato. El detonante fue el voto en contra de tres de los cuatro concejales de Vox —Jesús Albiol, Juan Canós y Toni Ferrándiz— a una rebaja del IBI contemplada en el propio acuerdo de gobierno. El alcalde, Jorge Monferrer, los cesó de sus delegaciones y la coalición saltó por los aires.

Canós y Ferrándiz optaron entonces por renunciar a sus actas y abandonar el Ayuntamiento. Beatriz Conejero tomó otro camino. La única edil de Vox que respaldó la rebaja fiscal dejó sus competencias, abandonó el partido y pasó al grupo de no adscritos. Su argumento fue que no compartía decisiones impuestas desde órganos externos a Burriana y defendió que su voto respondía al cumplimiento del pacto y al interés de la ciudad.

Víctor Manuel Parra , Jesús Albiol y Daniel Gutiérrez. / Mediterráneo

Meses después, el mapa político volvió a cambiar. Jorge Alarcón y Carla Gascó abandonaron Compromís por discrepancias con el rumbo ideológico de la formación, dejaron también su militancia y pasaron al grupo de no adscritos. Poco después impulsaron Units per Borriana, un nuevo proyecto municipalista al que, en junio, se incorporó precisamente Toni Ferrándiz, ya desvinculado de Vox.

Ahora es Daniel Gutiérrez quien da el paso. Tres años después del inicio de la legislatura, aquel Pleno surgido de las elecciones ha ido transformándose pieza a pieza. Vox, que entró en el gobierno con cuatro concejales, vuelve a perder a uno de sus ediles. Y el grupo de no adscritos, convertido ya en uno de los protagonistas inesperados del mandato, suma una nueva silla en un Ayuntamiento cuyo paisaje político ha cambiado de forma notable desde el inicio de la legislatura.

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El pasado mes de octubre, Vox rompió el pacto de gobierno con el PP en la localidad tras la salida de Canós, Ferrandis y Conejero.