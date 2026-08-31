Nueva fractura en Vox Burriana: Daniel Gutiérrez abandona el partido y pasa a los no adscritos

Nueva fractura en Vox en Burriana. Apenas tres años después de que comenzara la legislatura, el pleno del Ayuntamiento presenta una imagen muy distinta a la que dejaron las urnas de 2023. El último movimiento lleva la firma de Daniel Gutiérrez, que ha anunciado su decisión «irrevocable» de abandonar Vox y pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos.

El edil, que accedió a la corporación en diciembre junto a Víctor Manuel Parra tras las renuncias de Juan Canós y Toni Ferrándiz, asegura que las «profundas discrepancias» con la forma de funcionamiento interno de la formación han terminado por limitar «completamente» su autonomía política como concejal. Una situación que, según explica, le hace imposible continuar dentro del partido «de manera coherente» con sus principios.

Carta de renuncia del concejal Daniel Gutiérrez. / Facebook Daniel Gutiérrez

“Sin presiones internas”

Gutiérrez mantendrá, sin embargo, su acta. Y desde su nueva condición de concejal no adscrito asegura que continuará defendiendo el proyecto por el que los vecinos depositaron su confianza en Vox, aunque ahora «sin ataduras ni presiones internas». Una salida que reduce todavía más la representación de la formación en el Ayuntamiento y que añade un nuevo capítulo a una legislatura marcada, precisamente, por los cambios de grupo, las dimisiones y las rupturas.

El gran terremoto político se produjo en octubre del pasado año, cuando PP y Vox rompieron el pacto de gobierno que habían mantenido desde el inicio del mandato. El detonante fue el voto en contra de tres de los cuatro concejales de Vox —Jesús Albiol, Juan Canós y Toni Ferrándiz— a una rebaja del IBI contemplada en el propio acuerdo de gobierno. El alcalde, Jorge Monferrer, los cesó de sus delegaciones y la coalición saltó por los aires.

Vox exige al edil que entregue el acta Vox Burriana ha lamentado la decisión de Daniel Gutiérrez de abandonar su grupo municipal y pasar a ser concejal no adscrito y le ha exigido que entregue el acta. La formación sostiene que obtuvo la representación bajo sus siglas y dentro de su proyecto político. En un comunicado, Vox se define como "un partido serio, con unos principios y una línea política clara" y asegura que se debe "exclusivamente a sus votantes y al interés general". Según la organización, quienes concurren a unas elecciones en sus candidaturas lo hacen para representar un proyecto colectivo y no para utilizar el acta en beneficio de "intereses particulares". La formación considera que la decisión de Gutiérrez de conservar el acta tras abandonar el grupo municipal supone "romper la confianza de los burrianenses que votaron a Vox" y "desvirtuar el mandato recibido en las urnas". Además, Vox califica al edil de "tránsfuga", al entender que se ha desvinculado del proyecto bajo cuyas siglas obtuvo la representación, pero mantiene el acta. El partido remarca que su proyecto está "por encima de cualquier persona" y afirma que continuará defendiendo a los vecinos "desde la lealtad a sus principios". La formación recuerda que, en anteriores situaciones ocurridas en Burriana, otros representantes decidieron "dar un paso al lado" para permitir que otras personas continuaran el trabajo encomendado a la candidatura. Expediente por su anterior responsabilidad Por otra parte, Vox ha anunciado el inicio de los trámites internos para abrir un expediente a Daniel Gutiérrez por cuestiones relacionadas con su anterior actividad y sus responsabilidades dentro de la organización en Burriana, donde ejerció como coordinador local. El partido asegura que actuará "conforme a sus procedimientos internos y con el máximo rigor", garantizando el correspondiente proceso y analizando las actuaciones vinculadas a la etapa en la que Gutiérrez ocupó esa responsabilidad orgánica. Vox afirma que seguirá trabajando en Burriana "con la misma determinación" y manteniendo una posición firme frente a lo que considera cualquier intento de anteponer intereses personales al proyecto respaldado por sus votantes. La formación concluye que "Vox no pertenece a ninguna persona", sino a sus votantes y a quienes confían, según defiende, en un proyecto que sitúa a España, a los burrianenses y al interés general "por encima de cualquier interés particular".

Canós y Ferrándiz optaron entonces por renunciar a sus actas y abandonar el Ayuntamiento. Beatriz Conejero tomó otro camino. La única edil de Vox que respaldó la rebaja fiscal dejó sus competencias, abandonó el partido y pasó al grupo de no adscritos. Su argumento fue que no compartía decisiones impuestas desde órganos externos a Burriana y defendió que su voto respondía al cumplimiento del pacto y al interés de la ciudad.

Víctor Manuel Parra , Jesús Albiol y Daniel Gutiérrez. / Mediterráneo

Meses después, el mapa político volvió a cambiar. Jorge Alarcón y Carla Gascó abandonaron Compromís por discrepancias con el rumbo ideológico de la formación, dejaron también su militancia y pasaron al grupo de no adscritos. Poco después impulsaron Units per Borriana, un nuevo proyecto municipalista al que, en junio, se incorporó precisamente Toni Ferrándiz, ya desvinculado de Vox.

Ahora es Daniel Gutiérrez quien da el paso. Tres años después del inicio de la legislatura, aquel Pleno surgido de las elecciones ha ido transformándose pieza a pieza. Vox, que entró en el gobierno con cuatro concejales, vuelve a perder a uno de sus ediles. Y el grupo de no adscritos, convertido ya en uno de los protagonistas inesperados del mandato, suma una nueva silla en un Ayuntamiento cuyo paisaje político ha cambiado de forma notable desde el inicio de la legislatura.

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El pasado mes de octubre, Vox rompió el pacto de gobierno con el PP en la localidad tras la salida de Canós, Ferrandis y Conejero.