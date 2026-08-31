Peñíscola, como nunca la habías visto: cuatro fotógrafos recuperan su pasado

Haciendo un poco de historia, a finales del año 2019 es cuando por primera vez pensamos en realizar una exposición fotográfica de fotógrafos relevantes, algunos conocidos y otros no tanto, este proyecto se vio truncado por la pandemia del covid 19, y por así decirlo, quedó aparcado en el desván, no del olvido, pero aparcado.

Y fue a principios de este año 2026, cuando de nuevo cobró fuerza este proyecto y empezamos a coordinarnos para llevar a cabo esta exposición fotográfica que esperamos y deseamos sea todo un éxito.

Los fotógrafos no los elegimos al azar, cada uno de ellos, vean y lean su biograIa, Jene su propia personalidad fotográfica, y pensamos que a través de sus ojos, sus cámaras, nos ofrecieran una visión entrañable de nuestra querida Peñíscola durante la primera mitad del siglo pasado.

Supongo que los cuatro fotógrafos quedaron prendados por la belleza de Peñíscola y por la amabilidad de sus gentes, ya que esto es una constante en sus fotograIas. Me atrevería a decir que cada uno de ellos supo captar de nuestra ciudad el alma de sus gentes y todo eso está presente en sus instantáneas.

Cartel oficial de la exposición fotográfica de Peñíscola / Mediterráneo

Poco más se puede decir, Peñíscola siempre ha tenido su propia idiosincrasia y ellos supieron verlo y captarlo a través de sus cámaras.

Por otro lado, la exposición nos muestra esa querida Peñíscola tan especial para nosotros los peñiscolanos y que prendó a mucha gente enamorada de nuestra ciudad y que por desgracia va desapareciendo.

La fotografía en blanco y negro encontró en Peñíscola un escenario de contrastes. La fortaleza de la luz del litoral, la sombra densa de los callejones, el gesto contenido de sus habitantes. Los nombres que aquí se reúnen abarcan desde aficionados con mirada de artista hasta profesionales que hicieron de la ciudad un tema recurrente. Algunos son bien conocidos, otros en cambio, permanecen en un segundo plano que este texto pretende corregir, aunque aún hay más. Todos comparten, sin embargo, una misma voluntad: dejar constancia de lo que veían con la mirada del artista.

Cuatro artistas y mucha historia

Fotógrafo y editor de origen francés, Lucien Roisin Besnard desarrolló gran parte de su actividad en España durante las primeras décadas del siglo XX, donde llegó a convertirse en uno de los principales productores de imágenes destinadas a la difusión turística y cultural. Establecido en Barcelona, impulsó un importante archivo fotográfico centrado en paisajes, ciudades y monumentos, con especial atención al litoral mediterráneo. A través de miles de imágenes, muchas de ellas convertidas en postales, contribuyó a fijar una iconografía reconocible de numerosos enclaves españoles, como el caso de Peñíscola, combinando valor documental y vocación divulgativa.

Fotógrafo francés y una de las figuras destacadas de la fotografía humanista del siglo XX, Jean Dieuzaide desarrolló una amplia labor documental centrada en la vida cotidiana, la arquitectura y el paisaje. Iniciado en la fotografía por su padre, alcanzó reconocimiento tras sus imágenes de la liberación de Toulouse en 1944, momento a partir del cual orientó su carrera hacia el reportaje y la fotografía de autor. A lo largo de los años cincuenta emprendió diversos viajes por España, Portugal y otros países mediterráneos, donde realizó un extenso trabajo fotográfico centrado en las gentes, los espacios urbanos y las tradiciones. Retrató también a figuras como Dalí y Picasso, combinando en su obra el documento y el retrato con una mirada precisa sobre la Europa de posguerra. En ese contexto se inscribe su paso por el litoral mediterráneo, incluyendo enclaves como Peñíscola.

Geógrafo, historiador y fotógrafo, Gonzalo de Reparaz Ruiz desarrolló una intensa labor documental a lo largo del siglo XX, en la que la fotografía ocupó un lugar esencial como herramienta de observación y registro del territorio. Formado en el ámbito académico europeo y vinculado a organismos internacionales como la UNESCO, su obra fotográfica destaca por la capacidad de captar paisajes, ciudades y contextos culturales con una intención documental rigurosa, sin renunciar a una clara sensibilidad estética. Aunque gran parte de su trabajo se desarrolló en distintos países, su mirada sobre el territorio mediterráneo, y en particular enclaves como Peñíscola, se inscribe dentro de ese interés por el paisaje, la arquitectura y la relación entre el ser humano y su entorno.

Fotógrafo, cineasta y escritor alemán, Dirk Alvermann desarrolló una intensa labor documental a partir de la segunda mitad del siglo XX, marcada por una mirada crítica hacia los conflictos sociales y políticos de su tiempo. Inició su actividad fotográfica en 1956, elaborando reportajes en distintos países europeos y mediterráneos, donde abordó temas como la reconstrucción de posguerra, los movimientos sociales y los procesos de descolonización. Entre los lugares que formaron parte de su mirada se encuentra Peñíscola de finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Sus imágenes captan el carácter del enclave en un momento de transición. Su obra se caracteriza por un enfoque en el que la fotografía actúa como testimonio de la realidad y como herramienta de reflexión. A través de series documentales realizadas en España, Argelia, Italia o Inglaterra, construyó un archivo visual de gran valor.