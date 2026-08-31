Proclamación de las reinas de Segorbe 2026: Zara Soler y Alba García ilusionan a la ciudad

El templete del Jardín Botánico Pau vuelve a brillar con la presentación de la Reina Mayor y la Reina Infantil de las Fiestas Patronales de Segorbe 2026, Zara Soler Bonillo y Alba García Narváez, respectivamente.

Reina Mayor de Segorbe 2026 / Mediterráneo

La noche del sábado, 29 de agosto, fue el gran momento de la Reina Mayor, sus Damas y Corte de Honor, que en una velada cargada de emoción se convirtieron en máximas representantes de la ciudad durante el próximo año.

"Ser reina con mi prima era una de las cosas más importantes para este año. Tengo que agradecerle a la vida que mi familia me vuelva a brindar la oportunidad de poder representar de nuevo a mi querido Segorbe", afirmó la Reina Mayor, Zara Soler, en su discurso, recién proclamada con su título, ilusionada con ser reina el mismo año que su prima, Alba García. Además, dedicó bonitas palabras a sus Damas y Corte, recordó con nostalgia su reinado infantil y agradeció el apoyo a su familia.

Por su parte, la Reina Infantil, Alba, destacó bonitas sensaciones y recuerdos en los lugares más emblemáticos de Segorbe, los 50 Caños, la Glorieta o Sopeña, mostrando su cariño hacia la ciudad que va a representar, y su ilusión por vivir este gran año con sus damas y corte, y su prima Zara.

Reina Infantil de Segorbe 2026 / Mediterráneo

Los mantenedores, Susana Tejadillos y José Pérez, dieron una nota especial a ambas noches de presentación, ensalzando a las jóvenes y niñas, y mostrando su agradecimiento por formar parte de actos tan especiales para la tradición de la ciudad.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, cerró el acto de presentación del sábado dedicando palabras de agradecimiento a todas las componentes de ambas cortes, así como a las reinas salientes, por su entrega a Segorbe, a los mantenedores, a la Comisión de Toros y de Fiestas, caballistas, empleados y personas implicadas en las fiestas, así como a todo el público presente.

Como merecen actos tan relevantes como son las presentaciones de Segorbe, ambas noches congregaron a cientos de ciudadanos y representantes de otras localidades de la Comunidad Valenciana, contando con las fallera mayor de València, Carmen Prades Gil, la reina de las fiestas de Castellón, Clara Sanz Sobrino, la Bellea del Foc de Alicante, María Pastor González, y las falleras mayor e infantil de Torrent, localidad hermanada de Segorbe, Amparo Taberner i Moncholí, y Carla Simó i Mollá, dando lugar a dos eventos nostálgicos e ilusionantes para todo el público.