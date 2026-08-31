Sorpresa en Onda por la aparición de un buitre en mitad de la calle
El ave ha impactado contra unas casas de la avenida Constitución y posteriormente se ha desplazado hasta la calle Alqueries
Un buitre de grandes dimensiones ha tenido que ser rescatado este lunes en Onda después de quedar desorientado y aturdido tras chocar contra unas viviendas de la avenida Constitución.
Según ha explicado un lector a Mediterráneo, el ave ha caído después del impacto en un descampado situado junto a las casas, donde ha permanecido aturdida. Posteriormente ha vuelto a emprender el vuelo y se ha desplazado hasta la calle Alqueries.
El animal ha permanecido durante un tiempo andando por mitad de la calle, lo que ha obligado a cortar la vía mientras agentes de la Policía Local controlaban la situación.
Finalmente, agentes medioambientales han rescatado al buitre utilizando una manta para inmovilizarlo. Según ha informado la Policía Local de Onda, aparentemente no presentaba heridas, aunque podría encontrarse enfermo o desorientado.
El episodio ha llamado la atención de los vecinos por las dimensiones del animal, que ha llegado a caminar por la calzada antes de ser rescatado.
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