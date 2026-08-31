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El 23 de septiembre

Vall d’Alba acogerá una feria de empleo para encontrar trabajo en la Plana Alta

El encuentro permitirá conocer ofertas, entregar currículums y entrar directamente en procesos de selección

Presentación del foto de empleo Plana Alta Emplea.

Presentación del foto de empleo Plana Alta Emplea. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Vall d'Alba

Vall d’Alba se convertirá el próximo 23 de septiembre en el punto de encuentro entre empresas que buscan incorporar trabajadores y personas que quieren acceder al mercado laboral. El municipio acogerá Plana Alta Emplea 2026, una feria organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en colaboración con el Ayuntamiento.

La iniciativa nace con una clara vocación comarcal y estará abierta al conjunto de municipios de la Plana Alta. Su propósito será reunir esfuerzos y recursos para acercar las oportunidades laborales a quienes buscan empleo y facilitar a las empresas la incorporación de nuevos profesionales.

Contacto directo con las empresas

La feria ofrecerá un espacio cercano y práctico en el que los asistentes podrán consultar ofertas de trabajo, entregar su currículum y conversar directamente con las empresas participantes. También tendrán la posibilidad de incorporarse a los procesos de selección que se desarrollen durante la jornada.

Por su parte, las compañías podrán presentar sus necesidades de contratación, localizar perfiles profesionales y establecer un primer contacto con posibles candidatos. En el certamen participarán también asociaciones empresariales, ayuntamientos y entidades relacionadas con el empleo y el desarrollo local.

Una feria inclusiva

Plana Alta Emplea 2026 prestará especial atención a los colectivos que encuentran mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, como los jóvenes, las personas desempleadas de larga duración y las personas con discapacidad.

La FVMP destaca que la implicación de los ayuntamientos de la comarca permitirá reforzar la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial. Asimismo, agradece el trabajo del Ayuntamiento de Vall d’Alba, encabezado por su alcaldesa, Marta Barrachina, y del concejal de Empleo, Óscar Rubio, para sacar adelante la jornada.

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El certamen aspira así a convertirse en un gran punto de encuentro de la Plana Alta para generar empleo, impulsar el talento local y abrir nuevas oportunidades profesionales en la comarca.

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