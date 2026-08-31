Vall d’Alba acogerá una feria de empleo para encontrar trabajo en la Plana Alta

Vall d’Alba se convertirá el próximo 23 de septiembre en el punto de encuentro entre empresas que buscan incorporar trabajadores y personas que quieren acceder al mercado laboral. El municipio acogerá Plana Alta Emplea 2026, una feria organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en colaboración con el Ayuntamiento.

La iniciativa nace con una clara vocación comarcal y estará abierta al conjunto de municipios de la Plana Alta. Su propósito será reunir esfuerzos y recursos para acercar las oportunidades laborales a quienes buscan empleo y facilitar a las empresas la incorporación de nuevos profesionales.

Contacto directo con las empresas

La feria ofrecerá un espacio cercano y práctico en el que los asistentes podrán consultar ofertas de trabajo, entregar su currículum y conversar directamente con las empresas participantes. También tendrán la posibilidad de incorporarse a los procesos de selección que se desarrollen durante la jornada.

Por su parte, las compañías podrán presentar sus necesidades de contratación, localizar perfiles profesionales y establecer un primer contacto con posibles candidatos. En el certamen participarán también asociaciones empresariales, ayuntamientos y entidades relacionadas con el empleo y el desarrollo local.

Una feria inclusiva

Plana Alta Emplea 2026 prestará especial atención a los colectivos que encuentran mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, como los jóvenes, las personas desempleadas de larga duración y las personas con discapacidad.

La FVMP destaca que la implicación de los ayuntamientos de la comarca permitirá reforzar la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial. Asimismo, agradece el trabajo del Ayuntamiento de Vall d’Alba, encabezado por su alcaldesa, Marta Barrachina, y del concejal de Empleo, Óscar Rubio, para sacar adelante la jornada.

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El certamen aspira así a convertirse en un gran punto de encuentro de la Plana Alta para generar empleo, impulsar el talento local y abrir nuevas oportunidades profesionales en la comarca.