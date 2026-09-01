Altura se queda a las puertas de la gran final del 'Grand Prix' tras una semifinal de infarto

Altura se ha quedado a las puertas de alcanzar la gran final del Grand Prix del 2026 tras perder por solo un punto (33-34) ante Quintanar del Rey (Cuenca) en la segunda semifinal del famoso programa televisivo, emitido este lunes por la noche por TVE.

A pesar de no haberse llevado la victoria en su primera participación, la elevada puntuación que consiguió en ese programa (29 puntos, contra Pradejón, La Rioja) hizo a la localidad castellonense merecedora de acceder a las semifinales del popular espacio presentado por Ramón García.

A diferencia de en esa anterior comparecencia, donde Altura estuvo prácticamente todo el rato por detrás en el mercador, esta vez el equipo procedente del Alto Palancia estuvo mucho más preciso y acertado en las diferentes pruebas y ha liderado el luminoso hasta llegar a la última fase, cuando Quintanar se ha puesto por delante tras vencer en Los Bolos.

Foto de familia tras imponerse Quintanar del Rey en la segunda semifinal. / TVE

Momentos de máxima tensión

Ha sido en El Diccionario, momento culmen, cuando se ha dilucidado el ganador de esta emocionantísima e igualadísima segunda semifinal. Al igual que en el programa de la primera fase, la delegación alturana, encabezada por la alcaldesa, Rocío Ibáñez, y esta vez con la actriz Melani Olivares como madrina, ha hecho pleno de aciertos en esta prueba postrera y ha sabido decir si sus tres palabras (úpex, cortabolsas y bochite) existían o no en el Diccionario de la Real Academia Española.

Sin embargo, el equipo de Quintanar ha hecho lo propio y tampoco ha fallado, por lo que esa mínima renta de un punto (33-34) se ha mantenido hasta el final, con una última pregunta con todo en juego que hubiera podido decantar la balanza para un lado o para otro.

La gran final del Grand Prix de este verano será retransmitida por TVE este miércoles a las 21.45 horas y enfrentará a Polinyà (Barcelona) y Quintanar del Rey.

Cuadro de la fase final de esta edición del 'Grand Prix'. / TVE

Pantalla gigante de nuevo

Al igual que con motivo del programa de la primera fase emitido el 3 de agosto, el Ayuntamiento de Altura ha vuelto a organizar este lunes una intensa jornada festiva para vivir a lo grande su duelo en las semifinales.

De nuevo, ha habido hinchables acuáticos en la piscina por la mañana y por la tarde y por la noche, han instalado otra vez una pantalla gigante en el parque Ramón y Porcel con una multitudinaria cena de sobaquillo para compartir una noche y un paso por el Grand Prix que el pueblo nunca olvidará.