Duelo muy emocionante
Altura se queda a las puertas de la gran final del 'Grand Prix' tras una semifinal de infarto
La localidad castellonense pierde por solo un punto (33-34) ante Quintanar del Rey (Cuenca) en un programa cuyo vencedor se ha decidido en el último suspiro
Altura se ha quedado a las puertas de alcanzar la gran final del Grand Prix del 2026 tras perder por solo un punto (33-34) ante Quintanar del Rey (Cuenca) en la segunda semifinal del famoso programa televisivo, emitido este lunes por la noche por TVE.
A pesar de no haberse llevado la victoria en su primera participación, la elevada puntuación que consiguió en ese programa (29 puntos, contra Pradejón, La Rioja) hizo a la localidad castellonense merecedora de acceder a las semifinales del popular espacio presentado por Ramón García.
A diferencia de en esa anterior comparecencia, donde Altura estuvo prácticamente todo el rato por detrás en el mercador, esta vez el equipo procedente del Alto Palancia estuvo mucho más preciso y acertado en las diferentes pruebas y ha liderado el luminoso hasta llegar a la última fase, cuando Quintanar se ha puesto por delante tras vencer en Los Bolos.
Momentos de máxima tensión
Ha sido en El Diccionario, momento culmen, cuando se ha dilucidado el ganador de esta emocionantísima e igualadísima segunda semifinal. Al igual que en el programa de la primera fase, la delegación alturana, encabezada por la alcaldesa, Rocío Ibáñez, y esta vez con la actriz Melani Olivares como madrina, ha hecho pleno de aciertos en esta prueba postrera y ha sabido decir si sus tres palabras (úpex, cortabolsas y bochite) existían o no en el Diccionario de la Real Academia Española.
Sin embargo, el equipo de Quintanar ha hecho lo propio y tampoco ha fallado, por lo que esa mínima renta de un punto (33-34) se ha mantenido hasta el final, con una última pregunta con todo en juego que hubiera podido decantar la balanza para un lado o para otro.
La gran final del Grand Prix de este verano será retransmitida por TVE este miércoles a las 21.45 horas y enfrentará a Polinyà (Barcelona) y Quintanar del Rey.
Pantalla gigante de nuevo
Al igual que con motivo del programa de la primera fase emitido el 3 de agosto, el Ayuntamiento de Altura ha vuelto a organizar este lunes una intensa jornada festiva para vivir a lo grande su duelo en las semifinales.
De nuevo, ha habido hinchables acuáticos en la piscina por la mañana y por la tarde y por la noche, han instalado otra vez una pantalla gigante en el parque Ramón y Porcel con una multitudinaria cena de sobaquillo para compartir una noche y un paso por el Grand Prix que el pueblo nunca olvidará.
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