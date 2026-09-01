El Carnaval de Vinaròs pierde otra comparsa histórica: Se disuelve tras 40 años

Otra de las comparsas del Carnaval de Vinaròs ha confirmado su disolución tras haber cumplido este 2026 su 40º aniversario, y no formará parte del próximo Carnestoltes. Es la segunda comparsa que desaparece este año, tras el anuncio hace tan solo unas semanas efectuado también por Ni Fu Ni Fa, también con una historia de 40 años, por la progresiva pérdida de miembros.

La decisión supone el cierre de una trayectoria de cuatro décadas en la que la comparsa El Pilà se ha convertido en una de las protagonistas de la evolución y crecimiento de la fiesta.

Fundada oficialmente el 1 de marzo de 1986 bajo la presidencia de Antonio García Fontanet, El Pilà debutó en la Cabalgata de 1987 con 119 comparseros. Desde sus primeros pasos destacó por cuidar especialmente la puesta en escena, los diseños y las coreografías, elementos que acabarían convirtiéndose en algunas de sus señas de identidad.

La comparsa El Pilà en una de sus numerosas participaciones en el Carnaval de Vinaròs, con su correspondiente carroza. / Javier Flores

La comparsa experimentó un importante crecimiento durante los últimos años de la década de los ochenta y principios de los noventa. En 1989 llegó a reunir a 122 integrantes y salió a desfilar con dos grandes carrozas, acompañadas por una charanga procedente de Pamplona. Aquel mismo año, uno de sus diseños consiguió el primer premio al mejor traje en el concurso del Pub La Gaviota.

Momentos destacados

Otro de los momentos destacados de su historia llegó en 1991, coincidiendo con su quinto aniversario. Juan Roig asumió entonces la presidencia y la comparsa decidió apostar por una propuesta especialmente atrevida, encargando el diseño a Hilario Osca. El resultado fue Atrevido Masculino, un traje que presentó la reina del Carnaval de aquel año, Marga Burriel Mir.

La alegría siempre ha marcado la participación de los comparseros y comparseras de El Pilà. / Javier Flores

La trayectoria de El Pilà también tuvo que afrontar episodios especialmente duros. En 1992, la comparsa quedó profundamente marcada por el fallecimiento de su reina designada, Mari Carmen García Ramos, en un trágico accidente.

Años después, en 1996, varios integrantes de la agrupación volvieron a situar a El Pilà en el centro de la actividad carnavalera con su participación en el Concurso de Coplas de Carnaval organizado por Radio Nueva, logrando el primer premio, dotado con 25.000 pesetas.

Durante sus cuatro décadas de existencia, El Pilà ha sido también una de las comparsas que ha apostado con mayor fuerza por el crecimiento de las carrozas. Sus grandes estructuras, sus diseños y su apuesta musical han acompañado la transformación de un Carnaval que fue ganando progresivamente en dimensión y participación.

Con su desaparición, el Carnaval de Vinaròs pierde a otra de sus comparsas históricas, la segunda en poco tiempo.