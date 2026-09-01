Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión

La playa de Moncofa ha acogido este martes la constitución oficial de la federación Mar Nostra, una nueva entidad que reúne a 16 asociaciones vecinales de siete municipios del litoral comprendido entre Almassora y Sagunt. El acto se celebró en la vivienda del doctor Moros y contó con representantes de los diferentes colectivos integrados en la federación, presidida por Santiago Carreguí, de Nules.

La organización nace con el objetivo de coordinar la defensa de las playas, las viviendas de primera línea y el patrimonio del litoral frente a la regresión costera. La federación pretende que los problemas que afectan a la costa dejen de abordarse de manera aislada en cada municipio y reciban una respuesta conjunta.

16 asociaciones

De Almassora forman parte las asociaciones Amics de la Mar, Pla de la Torre y Veïns Platja d'Almassora. De Burriana participan la Associació Santa Bàrbara, La Serratella y la entidad Vecinos Serratella-Los Arcos.

También se adhieren a Mar Nostra la Associació Platges de Nules, de Nules, y la Associació Veïns-es Xilxes, de Xilxes. En Moncofa se han sumado La Torre, Veïns de Moncofa y Sector C-l'Estanyol, mientras que Almenara está representada por Vecinos Sapu Playa Almenara y Platja d'Almenara. Completan la federación las asociaciones Platja Almardà, Platja Corinto y Platja Cases de Queralt, de Sagunt.

Al encuentro asistió también el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien reclamó al Gobierno central que escuche a los residentes de la costa valenciana y desarrolle una gestión del litoral que combine la protección ambiental, la regeneración de las playas, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las personas afectadas.

Martínez Mus mantuvo una reunión con vecinos perjudicados por los deslindes de Costas y dio la bienvenida a una federación creada para unir a municipios y colectivos afectados por la pérdida de litoral. Los participantes coincidieron en cuestionar la aplicación de la ley estatal de Costas, al considerar que ha generado situaciones injustas en algunos de los deslindes ejecutados.

Martínez Mus se ha reunido en la playa de Moncofa con vecinos afectados por los deslindes de la costa. / Miguel Ángel Sánchez

Requiere una actuación coordinada

El vicepresidente tercero destacó que la aparición de Mar Nostra demuestra que los problemas de la costa “ya no pueden abordarse municipio a municipio”. La regresión, la pérdida de playas y las alteraciones en el transporte natural de sedimentos afectan, según expuso, al conjunto del sistema costero y requieren una actuación coordinada.

“La costa debe entenderse como un espacio único, continuo e interconectado, donde las actuaciones que se realizan en un punto tienen consecuencias sobre el resto del litoral”, señaló Martínez Mus.

Durante el encuentro se puso de relieve que dos de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de España se encuentran en la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es precisamente el comprendido entre Castelló y Sagunt.

El conseller recordó que la Generalitat lleva años reclamando al Estado las intervenciones pendientes para proteger este espacio. La estrategia para el tramo Castellón-Sagunt, aprobada en 2015, contempla más de una veintena de actuaciones que, según indicó, todavía no se han ejecutado.

Rechazo al reglamento

Martínez Mus reiteró también el rechazo de la Generalitat a la modificación del Reglamento General de Costas propuesta por el Gobierno central. Elejecutivo autonómico considera que introduce cambios de gran trascendencia sin suficientes garantías técnicas y jurídicas.

Entre las cuestiones discutidas figura la posibilidad de emplear un único temporal excepcional como referencia para fijar deslindes permanentes, en lugar del criterio aplicado durante décadas y basado en la repetición de este tipo de fenómenos.

El vicepresidente defendió que cualquier decisión sobre el dominio público marítimo-terrestre debe apoyarse en criterios “rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo” que aporten seguridad a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas. Asimismo, recordó que la Generalitat ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal y aseguró que continuará defendiendo sus planteamientos ante las instancias correspondientes.

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, agradeció que las asociaciones eligieran la localidad para presentar la federación Mar Nostra, así como la asistencia de Martínez Mus y del director general de Costas de la Generalitat, Marc García.

Alós puso en valor el paso dado por los colectivos vecinales y defendió la necesidad de permanecer unidos para proteger la costa y su patrimonio. “Somos los vecinos los que tenemos que defender la costa y nuestro patrimonio, que es un bien inmaterial de todas las localidades costeras”, manifestó.

El presidente de Mar Nostra, Santiago Carreguí, explicó que la federación aglutina a las asociaciones comprendidas entre Almassora y Sagunt con la finalidad de preservar las viviendas de primera línea y el patrimonio histórico del litoral. “Llevamos muchos años padeciendo una gran regresión y necesitamos una costa protegida”, concluyó.