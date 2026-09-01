L'Alcora abre su semana taurina con tres cerriles y homenajes

L'Alcora arrancó este martes la semana taurina de las fiestas del Cristo con la exhibición de tres toros cerriles. El programa de este año reúne 18 astados, tres más que en la pasada edición, de los que cuatro ya se habían probado y embolado el sábado anterior. De este modo, quedaban 14 ejemplares por salir durante la semana.

Entre los toros exhibidos el primer sábado figuraron reses del encierro de Domínguez Camacho, el astado de Manuel y Antonio Tornay patrocinado por la A.C. Peña Platanera con motivo de su 25º aniversario y el ejemplar de Baltasar Ibán aportado por la Penya Vint de Copes, que celebra su primera década.

Triple exhibición

El primer cerril en salir este martes fue el de la Peña Salvasoria, que volvió a confiar, como es habitual, en el hierro jienense de Francisco Sorando. El astado se probó desde la plaza España.

Foto de una de las exhibiciones vespertinas de este martes. / Porcar

A continuación, desde la plaza Matraca, se soltó el toro de la Peña El Cossío, fiel un año más a la ganadería de Román Sorando. La jornada se completó con la exhibición de otro ejemplar del encierro de Domínguez Camacho, que salió desde la plaza España.

El recinto taurino gozó de un gran ambiente. / Porcar

Nuevo recorrido

Con el comienzo de la semana taurina también cambió el recorrido respecto al utilizado durante el primer sábado de las fiestas. La calle Ferrerets, la calle Loreto, la plaza España y la calle Constitución forman ahora el eje principal del recinto, en el que se han instalado un total de 170 cadafales.

La actividad comenzó por la mañana, a las 13.00 horas, con la tradicional 'Entrà', nombre con el que se conoce a los encierros en l'Alcora. La ganadería alcorina de La Espuela fue la encargada de protagonizar la primera entrada de la semana.

Homenajes taurinos

El Club Taurino Alcorino celebró también su tradicional homenaje a la reina y las damas de las fiestas, así como a Mercedes Nebot García, reconocida como mujer socia taurina del año.

Durante el acto, la entidad hizo balance de la novillada de las fiestas, celebrada este año en julio en honor a San Cristóbal, patrón de l'Alcora. El festejo sirvió para respaldar a los dos novilleros locales, Abel Rodríguez e Ian Bermejo.

La tarde dejó además una de las imágenes más tradicionales de las celebraciones, con la llegada de la reina y las damas al recinto taurino en carruajes de caballos, acompañadas por la banda de música y ataviadas con indumentaria campera.

Dieciocho cerriles

El cartel de las Fiestas del Cristo incluye seis ejemplares de Domínguez Camacho adquiridos por el Ayuntamiento y otros astados aportados por las peñas y asociaciones taurinas del municipio.

La Peña Rincón Taurino ha elegido un toro de Peñajara; la Penya Vint de Copes, uno de Baltasar Ibán; la A.C.T. La Platanera, uno de Manuel y Antonio Tornay; y las peñas Kannabis & Sekia, un ejemplar de Martín Lorca. Por su parte, la Peña Les Dones ha apostado por Torre Onofre; la Penya Gent Blaugrana, por José García Guillén; la Peña Agülachos, por El Añadío; y la Peña La Comedia, por Sergio Centelles.

Completan la nómina el astado de Román Sorando de la Peña El Cossío, el de La Espuela de la Peña Taleguillo y el de Francisco Sorando de la Peña Salvasoria. Además, la empresa Expojamar, con motivo de su 30.º aniversario, patrocina un ejemplar del hierro alcorino de La Jotera.

Más festejos

La programación se completa, del 1 al 5 de septiembre, con encierros de ganado de corro de ganaderías de la zona como La Espuela, Capota, Hermanos Bellés, Víctor Guillamón y Hermanos Colomer.

También se celebrarán el concurso de anillas y recortadores, exhibiciones de vacas enfundadas y diferentes actividades taurinas infantiles.

Esfuerzo colectivo

La concejala de Fiestas, Vanessa Periz; el presidente de la Agrupación Taurina Alcorina (ATA), Román Fabregat; y el presidente de la A.C.T. El Trapío, Alejandro Pinardell, han agradecido el esfuerzo realizado por la Comisión Taurina, las peñas y la empresa Expojamar para completar la programación.

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Los representantes taurinos han destacado especialmente esta implicación en un momento en el que los precios de los toros cerriles se han disparado durante los últimos años. La A.C.T. El Trapío será además la encargada de organizar en 2026 la decimonovena edición de los Premios Taurinos El Trapío.