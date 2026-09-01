El modernismo de Benicàssim estrena asociación a las puertas de la Belle Époque

A apenas cuatro días de que Las Villas vuelvan a viajar a principios del siglo XX, el modernismo de Benicàssim estrenó este lunes una nueva voz para defender y divulgar su legado.

El histórico palacete de Villa Elisa acogió por la tarde la presentación oficial de la Asociación Modernista de Benicàssim (AMOBE), una entidad que nace con la mirada puesta en el patrimonio arquitectónico, la historia y las costumbres que dieron forma a una de las etapas más singulares del municipio.

La nueva agrupación dio a conocer durante el encuentro su proyecto, sus objetivos y la imagen con la que inicia esta andadura, encabezada por su presidenta, Isabel Romero, y con el apoyo de la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

La entidad nace como una asociación cultural sin ánimo de lucro y abierta a todas las personas interesadas en el modernismo y la Belle Époque. Entre sus principales objetivos figuran contribuir a la conservación y puesta en valor de Las Villas, divulgar la historia de aquella colonia de veraneantes y recuperar las costumbres, la indumentaria y las manifestaciones sociales y artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX.

La entidad plantea también trasladar esa labor a la calle mediante conferencias, exposiciones, visitas, encuentros y recreaciones históricas, además de colaborar con el Ayuntamiento, instituciones culturales y otras asociaciones. Otro de sus propósitos pasa por reforzar la identificación de Benicàssim con este periodo de su historia y aprovechar su patrimonio como elemento de proyección cultural y turística.

Junto a Romero, la junta directiva queda integrada por Puri de la Maza, como vicepresidenta; Lucie Josette Moissette, secretaria; Rosmery Nissen, tesorera; y Rosana Alegre, Adela Renau, Tica Segarra, Carmen Aledón y María José Héctor como vocales.

A las puertas del XV aniversario

La puesta de largo llega además en un momento especialmente simbólico, a pocos días del XV aniversario de Benicàssim Belle Époque, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre y volverá a convertir el paseo Pilar Coloma y Las Villas en un gran escenario de recreación histórica.

La programación incorporará este año la recreación de la llegada del ferrocarril a la colonia de veraneantes, recorridos en tren por el paseo, carruajes históricos, un carrusel modernista y unas particulares elecciones entre los representantes de El Infierno y la Corte Celestial. También habrá un gran desfile, zarzuela y cuplé, Un vals junto al Mediterráneo y una boda de época en los jardines de Villa Elisa.

La creación de Amobe suma así una nueva estructura estable alrededor de un patrimonio que este próximo fin de semana volverá a cobrar vida en Las Villas, justo cuando la Belle Époque alcanza sus quince ediciones.