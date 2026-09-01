Onda cierra el verano con casi 23.000 visitas a su patrimonio y eventos

Onda ha cerrado el verano con un positivo balance turístico y cerca de 23.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales. El Castillo de las 300 Torres se ha consolidado, una vez más, como el gran reclamo turístico del municipio, con cerca de 18.000 visitantes, en un periodo marcado por la celebración de grandes citas como Onda Medieval, Íntims al Castell y el eclipse total de sol.

A estas cifras se suman las 6.797 personas atendidas desde las dos oficinas de Tourist Info, a través de 2.482 atenciones realizadas de forma presencial, telefónica y por correo electrónico, reflejo del interés generado por la oferta turística ondense durante los meses estivales.

En esta línea, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Onda, María Baila, ha valorado el balance y ha señalado: “La respuesta de este verano demuestra la capacidad de Onda para atraer visitantes a través de nuestro patrimonio y una programación turística diferencial”. “Seguimos trabajando para generar motivos para venir a Onda, descubrir nuestra historia y disfrutar de experiencias únicas que, al mismo tiempo, crean actividad y oportunidades para nuestro municipio”, ha añadido.

El Castillo, epicentro del verano

El Castillo de las 300 Torres ha vuelto a liderar las cifras turísticas con cerca de 18.000 visitantes. Dentro de este balance destaca especialmente Onda Medieval, que reunió durante el mes de agosto a 8.800 personas en la fortaleza, mientras que la programación de Íntims al Castell atrajo a otras 1.887 personas durante el mes de junio.

El Castillo ha sido el elemento principal del verano en Onda. / Mediterráneo

Junto al Castillo, la Torre de la Presó ha recibido 944 visitantes durante el periodo estival, mientras que el Museo del Azulejo Manolo Safont ha contabilizado 3.859 visitas.

Estas cifras ponen de manifiesto el peso del patrimonio histórico y cultural dentro de la oferta turística local, al tiempo que evidencian la capacidad de la programación municipal para complementar los recursos permanentes y generar nuevos motivos de visita durante el verano.

El eclipse completa el aforo del Castillo

Uno de los momentos de mayor expectación turística del verano fue el eclipse total de sol del 12 de agosto. El Castillo completó las 1.000 plazas de su aforo durante una jornada que despertó un notable interés tanto entre los vecinos de Onda como entre visitantes llegados desde distintos puntos de la provincia y de otras provincias.

El eclipse total de sol del 12 de agosto en el Castillo de Onda. / Mediterráneo

La expectación comenzó varias semanas antes, con numerosas consultas en las oficinas de turismo relacionadas con el fenómeno astronómico y las posibilidades de contemplarlo desde Onda.

Este interés tuvo también reflejo en el sector turístico local. Durante la celebración del eclipse, la ocupación hotelera y de viviendas turísticas fue prácticamente del 100%, con la llegada, además, de visitantes procedentes de otros países atraídos expresamente por este acontecimiento.

Cerca de 6.800 personas atendidas en Tourist Info

Las dos oficinas de turismo de Onda han desarrollado durante el verano 2.482 atenciones entre mostrador, teléfono y correo electrónico, que han permitido atender a un total de 6.797 personas interesadas en conocer los recursos, actividades y posibilidades turísticas del municipio.

La actividad registrada durante estos meses refuerza así el papel de Tourist Info como punto de referencia para quienes visitan Onda y como herramienta para facilitar el acceso al patrimonio, la programación y el resto de atractivos del municipio.