La Piscina Cubierta de la Vall d’Uixó renace tras 63.000 euros en mejoras

La Piscina Cubierta Municipal de la Vall d’Uixó inicia la nueva temporada con importantes mejoras tras una inversión de 63.000 euros por parte de Emsevall, la empresa pública municipal encargada de su gestión. Las actuaciones se han aprovechado para ejecutar durante el mes de agosto, coincidiendo con la parada técnica anual, las obras y trabajos de mantenimiento que no se pueden realizar mientras la instalación está en funcionamiento.

La alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, ha explicado que “entre las principales actuaciones destaca la reinstalación del baño de vapor, una de las demandas más habituales de los usuarios, así como la creación de un nuevo espacio de socorrismo, que mejora tanto la atención a los usuarios como las condiciones de trabajo de los profesionales”.

Estas dos actuaciones han supuesto una inversión conjunta de 39.000 euros y permiten ampliar la oferta de servicios de la piscina y modernizar un espacio fundamental para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier incidencia.

El consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha destacado que “este año hemos aprovechado la parada técnica de agosto para continuar mejorando una instalación que tiene una media de 2.000 usuarios cada mes”.

Tania Baños, la alcaldesa de la Vall d'Uixó, junto a Javi Ferreres, el consejero delegado de Emsevall, la empresa pública municipal encargada de la gestión de las mejoras. / Mediterráneo

Durante la parada técnica también se ha ejecutado una actuación de urgencia en el sistema de filtrado de las piscinas, con una inversión de 24.000 euros. Los trabajos han consistido en la extracción de la arena de los filtros, la reparación de los elementos de filtración y la sustitución del antiguo material filtrante por vidrio filtrante, un sistema más moderno, duradero y eficiente.

“Es una actuación que no se ve, pero que es fundamental para garantizar que el agua se mantenga en las mejores condiciones”, ha explicado Ferreres, quien ha remarcado que esta intervención “no estaba prevista inicialmente, pero detectamos la necesidad y actuamos prácticamente de urgencia aprovechando el mes de agosto”.

Tania Baños ha puesto en valor la capacidad de Emsevall para asumir estas inversiones, que este año ya superan los 135.000 euros, y ha destacado el cambio experimentado por la empresa municipal durante los últimos años. “Nos encontramos una empresa en una situación económica y financiera muy complicada en manos del anterior gobierno y hemos conseguido reflotarla hasta el punto de que ahora tiene capacidad para invertir y para mejorar los servicios públicos que gestiona”, ha afirmado.

Baños ha señalado que estas inversiones forman parte de la apuesta del gobierno municipal por una gestión pública y eficiente de los servicios municipales, y ha puesto como ejemplo la reciente puesta en funcionamiento del parque acuático Aquacoves, gestionado también directamente por Emsevall. “Estamos demostrando que una empresa pública municipal con una buena gestión tiene capacidad para invertir, mejorar los servicios y mirar al futuro”, ha concluido la alcaldesa.