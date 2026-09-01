El PP de Burriana critica al PSPV por su 'actitud inaceptable' ante la grave situación de Ceuta

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Burriana ha criticado duramente la postura del PSPV, al que acusan de dar “la espalda al pueblo ceutí” al anunciar que no asistirá ni respaldará la convocatoria institucional promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prevista para mañana miércoles 2 de septiembre en la capital de la Plana Baixa.

Una concentración que defenderá la soberanía española de Ceuta, exigiendo al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante la gravedad de los acontecimientos producidos tras las recientes entradas masivas e ilegales registradas en la frontera.

Asimismo, el presidente del PP en Burriana, Alejandro Clausell, ha avanzado que “hemos presentado una moción para mostrar el apoyo de todos los grupos políticos a Ceuta y a la integridad territorial de España”. “El Partido Popular sí estará en la concentración porque la situación de extrema gravedad que atraviesa Ceuta no puede abordarse como un problema de carácter local con los recursos ordinarios de la Ciudad Autónoma. Por ello, vamos a salir a la calle para exigir a Sánchez que despliegue todos los recursos extraordinarios necesarios para restablecer el orden público, garantizar la seguridad, proteger las fronteras y proceder de forma inmediata a la identificación y retorno a Marruecos de quienes han accedido de forma irregular, aplicando la legislación vigente y los acuerdos de cooperación bilateral”, ha explicado el también portavoz.

Además, Clausell ha defendido que la concentración de mañana a la que el partido socialista ha manifestado que no irá, también es para expresar “la absoluta solidaridad con los ciudadanos ceutíes e instituciones locales, rindiendo un reconocimiento expreso al trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local y los servicios de emergencia en la protección de la convivencia y el orden constitucional”.

Para finalizar, el portavoz ha manifestado que "es inaceptable que el PSPV Sanchista dé la espalda a los ciudadanos de Ceuta en un momento tan grave, eludiendo su presencia en la convocatoria de la FEMP y poniéndose de perfil ante la defensa de nuestra integridad territorial". En este sentido, Clausell ha reclamado "firmeza al Gobierno de España para que asuma sus competencias fronterizas y no deje solos a nuestros compatriotas".