Actos vandálicos en la zona de caravanas de un pueblo de Castellón: "Es intolerable"

El Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat ha condenado los actos de vandalismo registrados en la zona de caravanas del municipio, que, según ha señalado el consistorio, habrían sido causados por vehículos.

Desde el Ayuntamiento consideran estos hechos «intolerables» y señalan que perjudican tanto a las personas afectadas como al conjunto de la comunidad.

Los hechos ya han sido comunicados a la Guardia Civil, con el objetivo de que se investiguen y se puedan determinar las responsabilidades correspondientes.

El consistorio también ha pedido la colaboración de los ciudadanos y ha instado a cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a identificar a los autores a facilitarla a las autoridades responsables.

El Ayuntamiento ha apelado así al cuidado y respeto de los espacios del municipio.