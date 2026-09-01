Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-realDirecto fichajes CD Castellón
instagramlinkedin

Comunicado a la Guardia Civil

Actos vandálicos en la zona de caravanas de un pueblo de Castellón: "Es intolerable"

El consistorio ha trasladado a la Guardia Civil los actos de vandalismo registrados en la zona de caravanas y busca determinar las responsabilidades

La imagen muestra los desperfectos causados en uno de los vehículos estacionados en la zona de caravanas de la localidad.

La imagen muestra los desperfectos causados en uno de los vehículos estacionados en la zona de caravanas de la localidad. / Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Solsona

Marta Solsona

Vistabella del Maestrat

El Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat ha condenado los actos de vandalismo registrados en la zona de caravanas del municipio, que, según ha señalado el consistorio, habrían sido causados por vehículos.

Desde el Ayuntamiento consideran estos hechos «intolerables» y señalan que perjudican tanto a las personas afectadas como al conjunto de la comunidad.

Los hechos ya han sido comunicados a la Guardia Civil, con el objetivo de que se investiguen y se puedan determinar las responsabilidades correspondientes.

El consistorio también ha pedido la colaboración de los ciudadanos y ha instado a cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a identificar a los autores a facilitarla a las autoridades responsables.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento ha apelado así al cuidado y respeto de los espacios del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
  2. El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
  3. Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
  4. Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
  5. El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España
  6. Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
  7. El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: 'Queremos vivir sin miedo
  8. Cubos y redes en los espigones: el juego que preocupa en las playas de Benicàssim

Actos vandálicos en la zona de caravanas de Vistabella del Maestrat: "Es intolerable"

Vinaròs creará un banco municipal de material ortopédico y dará ayudas a personas celíacas

Vinaròs creará un banco municipal de material ortopédico y dará ayudas a personas celíacas

Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión

Onda cierra el verano con casi 23.000 visitas a su patrimonio y eventos

La Piscina Cubierta de la Vall d’Uixó renace tras 63.000 euros en mejoras

Impuls al sector pesquer: Baix Maestrat Impulsa col·labora amb confraries de Pescadors per afrontar reptes

Altura se queda a las puertas de la gran final del 'Grand Prix' tras una semifinal de infarto

Altura se queda a las puertas de la gran final del 'Grand Prix' tras una semifinal de infarto

San Rafael del Río volverá a ser capital del otoño con la XII Fira de la Tardor

Tracking Pixel Contents