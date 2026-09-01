San Rafael del Río volverá a ser capital del otoño con la XII Fira de la Tardor

San Rafael del Río se prepara para recibir una nueva edición de su Fira de la Tardor, que celebrará su duodécima edición los próximos 10 y 11 de octubre. La cita, ya consolidada como uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos del municipio, volverá a llenar sus calles de artesanía, tradición y propuestas vinculadas al otoño, con especial protagonismo de las setas y la gastronomía de temporada.

La feria nació en 2014 con el objetivo de poner en valor los recursos propios de San Rafael del Río y de su entorno y, desde entonces, ha ido creciendo hasta convertirse en un escaparate para los productos artesanales, las costumbres y la gastronomía vinculada a esta época del año. Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y disfrutar de una propuesta que combina la promoción del comercio y la producción de proximidad con actividades culturales y de ocio para todos los públicos. En las últimas ediciones, la programación ha incorporado demostraciones artesanales, propuestas gastronómicas, actividades infantiles, música y encuentros relacionados con las tradiciones locales.

Uno de los elementos que define la Fira de la Tardor es precisamente su apuesta por mostrar los oficios y productos vinculados al territorio. La artesanía volverá a ocupar un espacio destacado, con propuestas de diferentes disciplinas, mientras que la gastronomía permitirá acercar a los visitantes los sabores propios del otoño. Las setas, uno de los grandes símbolos de la feria desde su primera edición, tendrán nuevamente un papel destacado dentro de una programación que pretende convertir San Rafael del Río en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la cultura, la tradición y la gastronomía del interior de Castellón.

El alcalde de San Rafael del Río, Domingo Giner, ha destacado la importancia de mantener una cita que ya forma parte del calendario anual del municipio y que permite proyectar la localidad más allá de sus límites. “La Fira de la Tardor se ha consolidado como un referente y como una oportunidad para mostrar todo aquello que identifica a San Rafael del Río: nuestra artesanía, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestro entorno”, ha señalado.

Giner ha subrayado también el componente turístico y económico de la iniciativa, al considerar que la feria “ayuda a dinamizar la actividad de la localidad y a atraer visitantes en una época especialmente vinculada a los productos y paisajes del interior”. En este sentido, el alcalde ha animado a vecinos y visitantes a acercarse durante el 10 y el 11 de octubre para disfrutar de una propuesta que “combina cultura, gastronomía, tradición y ocio para toda la familia”.

Noticias relacionadas

Con esta duodécima edición, el Ayuntamiento continúa apostando por una feria que ha ido ganando peso año tras año y que busca seguir creciendo como escaparate de San Rafael del Río. La celebración de la Fira de la Tardor permitirá, además, reforzar la promoción turística del municipio y poner en valor el trabajo de artesanos, productores y colectivos que contribuyen a mantener vivas las tradiciones y la identidad local.