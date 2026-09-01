Vinaròs creará un banco municipal de material ortopédico y dará ayudas a personas celíacas

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado un nuevo paso para poner en marcha dos medidas de carácter social destinadas a mejorar la atención a las familias y colectivos con necesidades específicas del municipio. El pleno aprobó por unanimidad la modificación del Plan Anual Normativo 2026, que permitirá iniciar la tramitación de una ordenanza para regular el futuro banco municipal de productos de apoyo y material ortopédico reutilizable, así como las bases para establecer ayudas económicas dirigidas a personas con enfermedad celíaca.

La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos políticos representados en la corporación municipal. El vicealcalde, Juan Amat (PP), defendió durante la sesión la puesta en marcha de ambas iniciativas y destacó que responden a reivindicaciones planteadas desde hace tiempo por vecinos y colectivos vinculados a la discapacidad y a la celiaquía.

Según explicó Amat, el objetivo del gobierno municipal (PP, PVI y Vox) es avanzar en la tramitación administrativa para que las dos normativas puedan quedar definitivamente aprobadas antes de que termine el año. Se trata, por tanto, de un primer paso para dotar al municipio de nuevos recursos de apoyo destinados a personas y familias que afrontan gastos o necesidades específicas relacionadas con la discapacidad, la movilidad o la alimentación derivada de la enfermedad celíaca.

Un banco municipal de productos de apoyo

Una de las principales novedades será la creación de un banco municipal para facilitar el acceso a determinados productos de apoyo que pueden ser necesarios de manera temporal o permanente, especialmente para personas con problemas de movilidad, discapacidad o situaciones que requieran material ortopédico.

Durante el debate plenario, los grupos de la oposición mostraron también su apoyo a la iniciativa. La concejala de Compromís, Paula Cerdà, y la representante del PSPV-PSOE, Eva Bibián, confirmaron el voto favorable de sus respectivas formaciones, al considerar que se trata de medidas que pueden beneficiar directamente a las familias de Vinaròs.

No obstante, desde la oposición se reclamó que estas iniciativas vayan acompañadas de la correspondiente dotación económica para garantizar que puedan desarrollarse de manera efectiva.

Ayudas económicas para personas con celiaquía

La segunda iniciativa que comenzará a tramitarse está relacionada con la creación de ayudas económicas para personas con enfermedad celíaca. Las futuras bases reguladoras deberán establecer las condiciones y requisitos necesarios para que las personas beneficiarias puedan acceder a estas ayudas municipales.

La medida pretende contribuir a aliviar parte del sobrecoste que supone seguir una dieta estrictamente exenta de gluten. Los productos específicos para las personas con celiaquía suelen tener un precio superior al de sus equivalentes convencionales, lo que puede representar un esfuerzo económico añadido para las familias.

El gobierno municipal ha situado entre sus objetivos que ambas iniciativas puedan completar su recorrido administrativo antes de finalizar el año, aunque su aplicación efectiva quedará condicionada a la aprobación definitiva de las respectivas normativas y a la disponibilidad presupuestaria.

Mejoras ferroviarias

Por otro lado, se aprobó la propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Compromís para la creación y mejora de una conexión ferroviaria a primera hora de la mañana que atienda las necesidades clave de movilidad de los estudiantes y trabajadores de la comarca que se desplazan a diario hacia el sur de la provincia y Valencia.

Durante la presentación y defensa de la moción, la portavoz de Compromís, Paula Cerdá, argumentó que la actual oferta de trenes resulta insuficiente para cubrir las primeras horas del día, lo que dificulta enormemente la conciliación laboral y académica de los vecinos del municipio. Cerdá recalcó que la vertebración del territorio exige frecuencias dignas de Cercanías y Media Distancia, instando a Renfe y al Ministerio de Transportes a implementar de manera urgente un servicio matinal adecuado que conecte de forma rápida Vinaròs con el resto de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, desde las filas del PP, PSPV-PSOE y PVI, se sumaron a la reivindicación coincidiendo en la urgencia de seguir presionando de forma unánime a las administraciones competentes para solucionar las carencias del transporte por ferrocarril en el norte de la provincia.

Sin embargo, la iniciativa no logró sumar el respaldo unánime de la corporación debido a la abstención de Vox.

Suministro eléctrico para el nuevo pabellón deportivo

El pleno también aprobó por unanimidad otro expediente relacionado con una de las principales actuaciones deportivas que se están desarrollando actualmente en Vinaròs: el nuevo pabellón polideportivo de la avenida Leopoldo Querol.

En este caso, la corporación dio luz verde a la cesión a la compañía eléctrica de las instalaciones y del uso del terreno municipal necesarios para la implantación del centro de transformación y de las líneas eléctricas que permitirán suministrar energía al futuro equipamiento deportivo.

Las obras del nuevo recinto deportivo se iniciaron recientemente en la avenida Leopoldo Querol y esta actuación permitirá avanzar en la conexión eléctrica necesaria para que el equipamiento pueda disponer del suministro requerido una vez entre en funcionamiento.