Almassora renueva aulas y patios: pintura, rocódromo y jardinería en sus colegios

El Ayuntamiento de Almassora ha acometido tareas de mejora, reparación y acondicionamiento en los centros educativos, aprovechando las vacaciones estivales, para que todo esté a punto cara al próximo inicio de curso, el día 9 de septiembre. De este modo, aprovechando que no hay actividad lectiva, se evitan posibles molestias al alumnado, se están realizando pequeñas actuaciones demandadas por los centros.

Trabajos de jardinería en Boqueres / Mediterráneo

La alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, han supervisado algunas de las mejoras. Los alumnos-trabajadores del Centro de Formación y Empleo que están realizando diferentes cursos financiados por Labora, el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML) y el servicio de jardinería están siendo los encargados de realizar estas actuaciones.

Por ejemplo, en Boqueres, se han llevado a cabo trabajos de pintura en diversos espacios y se ha plantado arbolado, además de instalar un rocódromo, mientras que, en Cardenal Cisneros, se ha mejorado la iluminación y se ha habilitado una nueva puerta para la reordenación del centro tras la puesta en marcha para este próximo curso de una nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO).

Nuevo rocodromo en Boqueres / Mediterráneo

En Santa Quitèria y en Riu Millars se han acometido mejoras de jardinería y, en Regina Violant, se ha pintado la pista deportiva y algunos elementos del patio.

Noticias relacionadas

Estas son algunas de las intervenciones incluidas en el listado de mejoras a ejecutar en los centros educativos durante el verano. Además, se han realizado tareas de limpieza en todos los colegios.