Educación
Almassora renueva aulas y patios: pintura, rocódromo y jardinería en sus colegios
El Ayuntamiento aprovecha las vacaciones estivales para ejecutar trabajos de reparación, limpieza, pintura, acondicionamiento y mejora solicitados por los colegios
El Ayuntamiento de Almassora ha acometido tareas de mejora, reparación y acondicionamiento en los centros educativos, aprovechando las vacaciones estivales, para que todo esté a punto cara al próximo inicio de curso, el día 9 de septiembre. De este modo, aprovechando que no hay actividad lectiva, se evitan posibles molestias al alumnado, se están realizando pequeñas actuaciones demandadas por los centros.
La alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, han supervisado algunas de las mejoras. Los alumnos-trabajadores del Centro de Formación y Empleo que están realizando diferentes cursos financiados por Labora, el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML) y el servicio de jardinería están siendo los encargados de realizar estas actuaciones.
Por ejemplo, en Boqueres, se han llevado a cabo trabajos de pintura en diversos espacios y se ha plantado arbolado, además de instalar un rocódromo, mientras que, en Cardenal Cisneros, se ha mejorado la iluminación y se ha habilitado una nueva puerta para la reordenación del centro tras la puesta en marcha para este próximo curso de una nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO).
En Santa Quitèria y en Riu Millars se han acometido mejoras de jardinería y, en Regina Violant, se ha pintado la pista deportiva y algunos elementos del patio.
Estas son algunas de las intervenciones incluidas en el listado de mejoras a ejecutar en los centros educativos durante el verano. Además, se han realizado tareas de limpieza en todos los colegios.
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