Almenara coordina un amplio dispositivo de seguridad para sus fiestas patronales
Se reforzarán las medidas de prevención y actuación ante agresiones sexuales y conductas LGTBI-fóbicas, con especial atención a la sumisión química
La Junta Local de Seguridad de Almenara se ha reunido para coordinar las medidas de seguridad previstas para las próximas fiestas patronales, que comenzarán en unos días. La reunión ha permitido concretar el dispositivo de seguridad para los principales actos y reforzar la coordinación entre los cuerpos que trabajarán durante los festejos.
La reunión ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno en Castelló, Antonia García Valls, y la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, y ha contado con la participación de responsables de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Autonómica, así como de la concejala de Policía y Fiestas, Débora Marín.
La Policía Local realizará más de 120 servicios durante las fiestas, con entre 11 y 12 efectivos movilizados cada día y distribuidos entre los tres turnos. La Guardia Civil y la Policía Autonómica colaborarán en el dispositivo, especialmente en los momentos que requieran una mayor presencia policial.
Los operativos especiales se centrarán en los días grandes y en actividades como los actos taurinos, conciertos y otros eventos musicales, comidas y cenas, fuegos artificiales, eventos deportivos y actos religiosos.
“Queremos que las fiestas se disfruten y que todas las personas puedan hacerlo con tranquilidad y seguridad”, ha señalado la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez. “La coordinación entre los diferentes cuerpos y la previsión son fundamentales para estar preparados ante cualquier situación”.
Prevención de agresiones sexuales y conductas LGTBI-fóbicas
La prevención de las agresiones sexuales y de las conductas LGTBI-fóbicas tendrá también una atención especial durante las fiestas. Se reforzará la prevención y la actuación ante este tipo de situaciones, especialmente en los actos con mayor concentración de personas.
Además, ayer miércoles se celebró una charla informativa dirigida a la población y a las peñas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almenara.La sesión abordará especialmente la sumisión química y ofrecerá información sobre cómo prevenir y actuar ante posibles casos. Durante la charla se repartirán también pulseras preventivas suministradas por la Diputación de Castelló.
La vigilancia agrícola se refuerza de cara a la campaña citrícola
La Junta Local de Seguridad ha hecho también balance de la campaña agrícola de verano, que se ha cerrado con una disminución de los robos en la marjal.De cara a la próxima campaña citrícola de otoño-invierno, se preparan nuevos dispositivos de vigilancia para proteger los campos y los motores agrícolas. Entre las medidas previstas se encuentra el uso de drones como apoyo a las labores de vigilancia.
También se solicitará la colaboración del Equipo ROCA de la Guardia Civil para organizar charlas dirigidas a los agricultores de Almenara, con recomendaciones y medidas para prevenir robos en las explotaciones.
Seguimiento del protocolo VioGén
Por último, la Junta Local de Seguridad ha revisado la colaboración entre la Policía Local de Almenara y la Guardia Civil en materia de violencia machista, especialmente dentro del Sistema VioGén.El protocolo de coordinación se actualizará para adaptarlo a las nuevas indicaciones de la Secretaría de Estado contra la Violencia de Género.
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