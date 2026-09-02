Benicàssim adelanta una semana la proclamación de sus festeros para realzar el acto y darle más protagonismo

Benicàssim estrenará este año su calendario festero una semana antes del inicio oficial de las celebraciones patronales. El Ayuntamiento trasladará al fin de semana del 11 y 12 de septiembre la proclamación de Lucía Pallarés Hernández y Aina Escuder Borrego como reinas mayor e infantil, respectivamente, para reservar este acto y el inicio del mandato de las nuevas cortes un espacio propio.

La novedad separará las proclamaciones del grueso de las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, que tendrán lugar del 18 al 27 de septiembre. La nueva distribución permitirá que las reinas, festeros y festeras comiencen a ejercer su representación antes de la apertura oficial de diez jornadas de celebraciones.

Las dos reinas juntas. / Eva Bellido

El nuevo ciclo contará además con una de las cortes más numerosas de los últimos años. En total, 24 representantes asumirán el protagonismo festero: las dos reinas y los 22 festeros y festeras que las acompañarán durante su mandato.

La corte mayor estará integrada por tres festeras. Lucía Pallarés contará con Nayara Rodríguez Gallego, Claudia Adell Barrachina y Balma Escoín Almenar.

La corte infantil, especialmente numerosa este año, estará formada por 19 festeros y festeras. Acompañarán a Aina Escuder Valentina Escoín Simonian, Carmen López Calixto, Miquel Marín Ferrando, Carla Mendoza Ramón, Manuela Agut Cadenas y Alejandro Egidos Jaramillo.

También formarán parte de la corte Vega Tárrega Ascorbe, Gabriel y Catalina Santamarta Alarcón, Claudia Traver Moreno, Javier Lucas García y Mateo Corella Ferat. La completan Martín Gutierro Paches, Keila Pujol Tro, Max Bellido Méndez, Neizan Güemes Martínez, Valeria Cubedo Gallego, Zoe Leyva Fernández y Naia Iranzo Aledo.

Las nuevas cortes de Benicàssim posan por primera vez con sus 24 representantes / Eva Bellido

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado la «participación extraordinaria» registrada este año entre los representantes infantiles y ha considerado que refleja la vigencia de las raíces y tradiciones locales. También ha agradecido el trabajo de quienes intervienen en la organización de los festejos.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Elena Llobell, ha explicado que la nueva distribución del calendario pretende dedicar a las cortes «el protagonismo que merecen desde el primer momento». El fin de semana previo permitirá que las nuevas reinas y sus acompañantes estrenen su condición antes de afrontar el grueso de la programación patronal.