Una exposición fotográfica recorre Burriana tras medio siglo de la Comisión del Toro

El Ayuntamiento de Burriana ha inaugurado una exposición fotográfica al aire libre dedicada a recorrer medio siglo de historia y tradición taurina con motivo del 50 aniversario de la Comisión del Toro. La muestra urbana está integrada por 28 paneles vinilados a doble cara que albergan imágenes históricas de las cinco décadas de trayectoria de esta entidad, de las cuales 16 se han instalado en la Plaza Mayor y 12 en la calle la Tanda, a la altura de la Plaza de la Mercè.

El alcalde de Burriana, junto a la concejal de Fiestas y los integrantes de la Comisión del Toro, en la exposición urbana fotográfica con motivo del 50 aniversario. / Mediterráneo

Esta iniciativa se enmarca dentro del conjunto de actos institucionales y taurinos preparados por el consistorio para conmemorar esta efeméride. Además de la muestra fotográfica urbana, la programación especial ha contado con una gala conmemorativa en el Teatro Payà, la edición de un libro histórico que ha recopilado cerca de 450 fotografías de la trayectoria taurina del municipio, el diseño de indumentaria conmemorativa para las personas que han formado parte de la entidad a lo largo de su historia y la exhibición del toro 'Tutor', de la prestigiosa ganadería salmantina Garcigrande, el próximo lunes 7 de septiembre en las Fiestas de la Misericordia.

Durante sus cinco décadas de existencia, la Comisión del Toro ha sido un pilar fundamental en la organización y preservación de los festejos de bou al carrer en Burriana. Su labor en la selección de las resesy su dedicación a la hora de organizar encierros, toros de tarde y toros embolados han situado a la capital de la Plana Baixa como un referente indiscutible de la tauromaquia popular en la Comunitat Valenciana.

La muestra está formada por 28 paneles vinilados que albergan imágenes históricas de las cinco décadas de trayectoria de esta entidad. / Mediterráneo

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que “esta exposición al aire libre permite compartir con todos los vecinos y visitantes el legado de una institución imprescindible para la ciudad”. En este sentido, la edil ha señalado que “rendir homenaje a los 50 años de la Comisión del Toro es poner en valor el trabajo incansable de cientos de personas que han dedicado su esfuerzo a mantener viva una de las señas de identidad más arraigadas de nuestras fiestas”.