Tradición taurina
Una exposición fotográfica recorre Burriana tras medio siglo de la Comisión del Toro
La muestra al aire libre está compuesta por 28 paneles vinilados a doble cara distribuidos entre la Plaza Mayor y la calle la Tanda a la altura de la Plaza de la Mercè
El Ayuntamiento de Burriana ha inaugurado una exposición fotográfica al aire libre dedicada a recorrer medio siglo de historia y tradición taurina con motivo del 50 aniversario de la Comisión del Toro. La muestra urbana está integrada por 28 paneles vinilados a doble cara que albergan imágenes históricas de las cinco décadas de trayectoria de esta entidad, de las cuales 16 se han instalado en la Plaza Mayor y 12 en la calle la Tanda, a la altura de la Plaza de la Mercè.
Esta iniciativa se enmarca dentro del conjunto de actos institucionales y taurinos preparados por el consistorio para conmemorar esta efeméride. Además de la muestra fotográfica urbana, la programación especial ha contado con una gala conmemorativa en el Teatro Payà, la edición de un libro histórico que ha recopilado cerca de 450 fotografías de la trayectoria taurina del municipio, el diseño de indumentaria conmemorativa para las personas que han formado parte de la entidad a lo largo de su historia y la exhibición del toro 'Tutor', de la prestigiosa ganadería salmantina Garcigrande, el próximo lunes 7 de septiembre en las Fiestas de la Misericordia.
Durante sus cinco décadas de existencia, la Comisión del Toro ha sido un pilar fundamental en la organización y preservación de los festejos de bou al carrer en Burriana. Su labor en la selección de las resesy su dedicación a la hora de organizar encierros, toros de tarde y toros embolados han situado a la capital de la Plana Baixa como un referente indiscutible de la tauromaquia popular en la Comunitat Valenciana.
La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que “esta exposición al aire libre permite compartir con todos los vecinos y visitantes el legado de una institución imprescindible para la ciudad”. En este sentido, la edil ha señalado que “rendir homenaje a los 50 años de la Comisión del Toro es poner en valor el trabajo incansable de cientos de personas que han dedicado su esfuerzo a mantener viva una de las señas de identidad más arraigadas de nuestras fiestas”.
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
- Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
- Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
- Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
- El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: 'Queremos vivir sin miedo
- Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión
- Cubos y redes en los espigones: el juego que preocupa en las playas de Benicàssim