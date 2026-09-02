Fallece Arturo Clement, presidente del Almenara Atlètic y referente del fútbol local

Almenara llora la muerte de Arturo Clement Faet, presidente del Almenara Atlètic y una de las personas más estrechamente vinculadas durante décadas al fútbol y al deporte de la localidad. Tanto el Ayuntamiento como el club amarillo y negro han expresado su pesar por una pérdida que deja una profunda huella en varias generaciones de deportistas.

Conocido cariñosamente en el pueblo como el Tio Arturo, fue jugador, entrenador, deportista y dirigente, aunque su vinculación con el Almenara Atlètic fue mucho más allá de los cargos que desempeñó. Durante años permaneció al pie del campo, acompañando a futbolistas, técnicos, niños y al resto de personas que integran la familia del club.

Foto del homenaje que le realizaron en febrero de 2025 a Arturo Clement por cumplir 90 años. / Mediterráneo

Su compromiso quedó especialmente reflejado en 2024, durante la celebración de los cien años de fútbol en Almenara, cuando todavía se encontraba al frente de la entidad. El club lo recuerda como uno de los grandes símbolos de esa historia centenaria y como una persona que dedicó buena parte de su vida al fútbol, al Almenara Atlètic y a su pueblo.

"Arturo ha sido mucho más que un presidente", ha destacado la entidad deportiva en su mensaje de despedida. Su legado, añade el club, permanecerá en cada partido, cada vestuario y cada niño que comience a jugar, así como en cada rincón del campo de la Corona, escenario de tantos años de dedicación al fútbol.

Publicación del Club Almenara Atlètic en Facebook.

El Ayuntamiento de Almenara también ha trasladado sus condolencias a la familia y las amistades de Clement, al Almenara Atlètic y a todas las personas que compartieron con él su compromiso con el deporte local. El consistorio ha destacado su contribución al desarrollo y la promoción del fútbol y ha subrayado que siempre formará parte de la historia del municipio.

Publicación del Ayuntamiento de Almenara en Facebook.

El Almenara Atlètic despide así a su presidente con dolor, pero también con el orgullo de haber contado con una figura que convirtió su pasión por el fútbol en toda una vida de entrega. Su recuerdo quedará para siempre ligado a los colores amarillo y negro.

Otros clubes de la provincia como la UD Vall de Uxó, que también tuvo como entrenador a Arturo Clement, también han publicado un mensaje de luto para honrar su memoria.