El impresionante toro que será este año el ‘Bou de la Fira 2026’ en Onda

La Fira d’Onda 2026 ya tiene ‘Bou de la Fira’. El Ayuntamiento de Onda ha desvelado que ‘Bellotito’, número 18 y guarismo 0, de la prestigiosa ganadería Partido de Resina, será el gran protagonista de los festejos taurinos de las próximas fiestas patronales. Junto a él, el consistorio ha anunciado el segundo toro cerril de la programación: ‘Trasado’, número 66 y guarismo 1, de la ganadería Sobral.

‘Bellotito’ ya fue presentado el pasado mes de mayo como uno de los astados seleccionados para la Fira, será el ejemplar que ostente la distinción de ‘Bou de la Fira 2026’. La elección refuerza la apuesta por la singularidad y el prestigio ganadero, ya que Partido de Resina es la ganadería heredera del mítico hierro de Pablo Romero y una de las divisas con mayor personalidad y tradición del campo bravo español.

El concejal de Fiestas y Tradiciones de Onda, Sergio Puig, ha destacado: “La elección del Bou de la Fira es siempre uno de los anuncios más esperados por nuestra afición y este año queríamos que estuviera representado por un hierro con historia, personalidad y reconocimiento como Partido de Resina”. En este sentido, ha añadido: “Seguimos elevando el nivel de una programación pensada para nuestra afición y para consolidar Onda como referente del bou al carrer”.

‘Trasado’ completa la apuesta por los toros cerriles

Junto al ‘Bou de la Fira’, el Ayuntamiento ha desvelado también el segundo toro cerril seleccionado para las fiestas patronales. Se trata de ‘Trasado’, número 66 y guarismo 1, perteneciente a la centenaria ganadería portuguesa Sobral, cuya familia lleva vinculada a la cría del toro de lidia desde 1845, que se incorpora así al cartel taurino de la Fira d’Onda 2026.

‘Trasado’, número 66 y guarismo 1, perteneciente a la centenaria ganadería portuguesa Sobral / Mediterráneo

La elección de los ejemplares responde a una decisión consensuada entre el Ayuntamiento y la Junta de Festes, que ha participado activamente en la selección y configuración de la programación taurina. De este modo, la Junta de Festes ha apostado por una propuesta cuidada y de calidad, con el objetivo de mantener el nivel y la expectación que genera cada año la Fira entre aficionados locales y visitantes.

La Quinta y Santiago Domecq, protagonistas de los encierros

La programación taurina municipal queda reforzada, además, con los dos encierros ya anunciados para esta edición, protagonizados por las prestigiosas ganaderías de La Quinta y Santiago Domecq, dos hierros reconocidos dentro del panorama taurino nacional.

A ellos se sumará, un año más, el tradicional encierro organizado por la Asociación Cultural Taurina Guarismo 2, con la ganadería Veiga Teixeira, previsto para el viernes 23 de octubre. De este modo, la Fira reunirá diferentes ganaderías de reconocido prestigio en una programación diseñada para ofrecer variedad y mantener el atractivo de una de las citas taurinas más esperadas del calendario festivo.

Onda, referente del ‘bou al carrer’

Los festejos taurinos constituyen uno de los principales pilares de la Fira d’Onda y cada año congregan a miles de vecinos, peñas y aficionados llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana y del resto de España.

Todo ello se enmarca en una Fira reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, una distinción que avala su relevancia cultural, festiva y turística y que impulsa al consistorio a seguir trabajando en una programación de calidad, atractiva y a la altura de una de las semanas más importantes del año para los ondenses.