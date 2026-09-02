L'Alcora se solidariza con Ceuta y reclama cooperación y respeto

Con motivo de la celebración hoy del Día de Ceuta, el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha anunciado que elevará al próximo Pleno municipal una propuesta para su aprobación como declaración institucional de apoyo y solidaridad con el pueblo de Ceuta ante la situación humanitaria, migratoria y social que está atravesando.

La iniciativa parte de la necesidad de ofrecer, desde el ámbito municipal, una respuesta responsable y solidaria ante una situación que, por su dimensión y sus consecuencias en la vida cotidiana de la ciudad autónoma, requiere la implicación y coordinación del conjunto de las administraciones.

Falomir ha señalado que “en un día especialmente significativo para Ceuta queremos trasladar desde l’Alcora nuestro apoyo a toda su ciudadanía y reivindicar que, ante situaciones excepcionales, la solidaridad entre territorios debe traducirse en cooperación, responsabilidad y apoyo mutuo”.

La propuesta expresa también el respaldo a las familias ceutíes, los servicios públicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las entidades sociales, profesionales, voluntariado y todas las personas que están trabajando para proteger a la población, atender las necesidades derivadas de esta situación y contribuir a recuperar la normalidad y preservar la convivencia.

La iniciativa incide igualmente en que la protección de las fronteras, el cumplimiento de la legalidad y una gestión ordenada de los flujos migratorios son compatibles con el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por España. También reclama una especial protección para los niños, niñas y adolescentes, las personas especialmente vulnerables y aquellas que puedan tener derecho a asilo o protección internacional.

“Estamos ante una realidad compleja que exige responsabilidad, rigor, coordinación y soluciones. Las instituciones debemos contribuir a proteger a las personas, garantizar la legalidad y preservar la convivencia, evitando que el sufrimiento humano se convierta en una herramienta de confrontación política”, ha destacado el alcalde.

En este sentido, el texto rechaza cualquier intento de utilizar esta situación para fomentar el racismo, la xenofobia, los discursos de odio o el enfrentamiento, y reafirma el compromiso de l’Alcora con la convivencia, el respeto y la integración.

La propuesta se elevará al próximo Pleno municipal con la voluntad de recabar el respaldo de todos los grupos municipales y convertirla en una declaración institucional de la corporación. Una vez aprobada, el acuerdo se trasladará a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las instituciones europeas competentes.