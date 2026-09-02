Nuevos recursos didácticos para el valenciano llegan a los colegios de Burriana

Tal y como establece la Conselleria, y tras celebrarse la comisión de escolarización del pasado mes de julio, durante la mañana de este miércoles ha tenido lugar una nueva convocatoria con el objetivo de dar respuesta a las últimas familias que puedan quedar pendientes por tener un centro educativo asignado en la ciudad. A la reunión dirigida por el concejal de Educación, Alejandro Clausell, y celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burriana, han asistido representantes de todos los centros educativos de infantil y primaria de Burriana y una Inspectora de Educación.

Comisión de escolarización en Burriana / Mediterráneo

Además, durante el encuentro a través de la Concejalía de Promoción Lingüística, liderada por Paloma Boix, se ha distribuido a los responsables de los centros educativos material para fomentar el uso del valenciano en las aulas. Como en años anteriores, se trata de un acuerdo entre la editorial burrianense Dylar y el consistorio de la capital de la Plana Baixa, para distribuir un lote formado por tres libros y un póster, divididos por edades en diferentes etapas.

En concreto, para el nivel de infantil se ha hecho llegar un póster con vocabulario sobre insectos y bichos (borinot, tisoreta, etc.), diseñado por el ilustrador burrianense Jordi Ninot. En cuanto a las lecturas, los libros repartidos son: L’ogre Cantarut, de Mercé Viana y Paulina Ribera, dirigido a los primeros lectores de primer ciclo de primaria; Secrets d'anada i tornada, de Enric Lluch, para el segundo ciclo de primaria; y L'illa del sol, de Josep Franco, para el alumnado de tercer ciclo de primaria.

Póster con vocabulario sobre insectos y bichos, diseñado por el ilustrador burrianense Jordi Ninot. / Mediterráneo

El material se ha hecho llegar a cada uno de los diez colegios de educación infantil y primaria durante la comisión de escolarización, así como se ha preparado un lote para el CEE Pla d’Hortolans.

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La concejal de Promoción Lingüística, Paloma Boix, ha destacado que "un año más, desde el ayuntamiento colaboramos con los centros educativos de Burriana para facilitarles recursos atractivos y adaptados a cada etapa escolar que potencien el uso del valenciano desde la infancia".