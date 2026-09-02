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Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora

Ocurrió en el tercer astado de la noche

Pelea en el toro embolado en las fiestas de l'Alcora

Pelea en el toro embolado en las fiestas de l'Alcora

DL CÓDIGO ALCORA

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Alberto Campos

Castellón

Los aficionados taurinos que asistieron ayer al toro embolado de las fiestas del Cristo de l'Alcora fueron testigos de un desagradable incidente que implicó a dos raberos -los encargados de sujetar el rabo del animal-, que se pelearon justo en el momento más crítico, el de cortar la cuerda.

Ocurrió en el turno del tercer toro, Pleamar, de la ganadería Domínguez Camacho. El astado estaba patrocinado por el Ayuntamiento, no por las peñas. Esto es importante porque la persona que tiene que sujetar el toro, en caso de estar pagado por una agrupación festera, está previamente consensuada. Pero al ser ofrecido por el consistorio, este papel está más en el aire, aunque el responsable suele ser alguien de la comisión de fiestas.

En este caso, según testigos presenciales, iba a sacarlo una persona (el de camiseta oscura) y otro rabero se puso por delante. A partir de ahí, comenzó la discusión, que acabó a puñetazos. Curiosamente, fue un tercero, miembro de la comisión, el que terminó sacando el toro.

Afortunadamente, no hubo consecuencias para ninguno, pese a que la pelea se desarrolló en un momento muy peligroso.

Otro incidente con raberos

El pasado sábado, un rabero fue también protagonista en l'Alcora durante el primer toro embolado de la noche.

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El joven sufrió una caída cuando se encontraba muy cerca del toro y el animal se abalanzó sobre él. Pese a que llegó a impactarle en varias ocasiones, todo fue de forma leve, ya que no le provocó daños graves.

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