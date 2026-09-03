Almassora devuelve al mar diez tortugas nacidas en Benafelí hace un año

De apenas 33 gramos a cerca de tres kilos. Diez crías de tortuga boba han regresado este jueves al mar Mediterráneo desde la playa de Benafelí, el mismo enclave de Almassora donde nacieron en julio de 2025. Tras crecer durante casi un año en un entorno controlado, los ejemplares afrontan ahora una nueva etapa con mayores posibilidades de alcanzar la edad adulta.

ALMASSORA. PLAYA. SUELTA DE TORTUGAS. AZUL MARINO / Manolo Nebot

La liberación ha sido promovida por la Fundación Azul Marino y la Fundación Oceanogràfic dentro de la campaña Aquí salvamos tortugas, en la que también participa el Acuario de Sevilla. Las protagonistas han sido siete hembras y tres machos incluidos en el programa Head Starting del Oceanogràfic.

Un regreso con más opciones de supervivencia

El objetivo de este programa es proteger a una parte de las tortugas nacidas en las playas valencianas durante la fase más vulnerable de su vida. Los animales permanecen en instalaciones especializadas hasta superar los 1,5 kilos de peso, lo que incrementa sus posibilidades de supervivencia una vez liberados. La relevancia de esta medida queda reflejada en un dato: de cada mil tortugas que nacen en libertad, solo una o dos alcanzan la edad adulta.

Tras su nacimiento, los ejemplares fueron trasladados inicialmente al Oceanogràfic para someterse a las correspondientes revisiones veterinarias. El 16 de septiembre de 2025, diez de ellos llegaron a las instalaciones de la Fundación Azul Marino en Orpesa. Pesaban entonces apenas 33 gramos. Ahora han vuelto al mar con una media cercana a los tres kilos.

Algunas de las tortugas que han liberado. / Manolo Nebot

"Para nosotros es muy importante destacar el papel de todos los castellonenses en el cuidado y la protección de nuestro patrimonio natural marino", ha explicado el director de proyectos de la Fundación Azul Marino, Pablo García. A su juicio, la liberación demuestra los resultados del trabajo de concienciación y divulgación desarrollado a través de la campaña "Aquí salvamos tortugas".

El aviso vecinal que permitió localizar el nido

La historia de estas diez tortugas comenzó el 29 de julio de 2025, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de crías sobre la arena de Benafelí. El aviso activó el protocolo de conservación y permitió localizar un nido con 125 huevos, de los que habían eclosionado 51 ejemplares.

Cuando llegaron los especialistas, 11 neonatos permanecían todavía en la playa, mientras que se calcula que alrededor de 40 ya habían alcanzado el mar por sus propios medios. La colaboración ciudadana resultó así decisiva para proteger el nido y poner en marcha la recuperación de parte de las crías.

Expectación vecinal durante la suelta de las tortugas. / Manolo Nebot

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado que la presencia de tortugas bobas evidencia el valor ambiental de la costa local. "Que la playa de Benafelí sea zona de nidificación demuestra la calidad de nuestro entorno natural y nos recuerda que nuestras playas son también un hábitat que debemos proteger y conservar", ha señalado.

Tormo también ha agradecido el trabajo de las fundaciones Azul Marino y Oceanogràfic, así como la colaboración de vecinos y voluntarios. "La protección de nuestro patrimonio natural requiere de la implicación de todos", ha añadido.

Una costa elegida por la tortuga boba

La liberación celebrada en Benafelí da continuidad a otras experiencias desarrolladas en el municipio. En octubre de 2024, Almassora acogió la suelta de 22 tortugas marinas en la playa de Pla de la Torre, donde también se había llevado a cabo otra liberación en 2023.

Durante 2025 se contabilizaron cinco episodios de nidificación de tortuga boba en la provincia de Castellón, un registro que muestra la creciente presencia de esta especie en el litoral. Este verano todavía no se ha producido ningún nacimiento en la provincia, aunque la temporada de nidificación continúa abierta y podrían registrarse nuevos casos hasta finales de septiembre.

Al acto han asistido también la concejala de Playas, Silvana Rovira; el concejal de Educación, Vicente Blay Casino; la presidenta de la Fundación Oceanogràfic, Celia Calabuig; voluntarios de la entidad y alumnos de la UNED Sénior de Almassora.

La alcaldesa ha vinculado la protección de la biodiversidad con la calidad del litoral almassorí, que dispone de dos banderas azules, una en cada playa, mientras que Benafelí cuenta además con la Q de Calidad Turística. Unos distintivos a los que se suma ahora una imagen cargada de simbolismo: la de diez tortugas nacidas en esta misma arena adentrándose de nuevo en el Mediterráneo.