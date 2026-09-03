Burriana moviliza 315.000 euros para renovar el césped de Llombai y reparar vehículos de Vía Pública

El pleno ordinario de septiembre de Burriana ha servido para desbloquear nuevas inversiones municipales, entre ellas la destinada a la renovación del césped del campo de fútbol Juan Manuel Canós del Llombai y a la puesta a punto de varios vehículos de Vía Pública. En conjunto, el Ayuntamiento movilizará 315.000 euros para ambas actuaciones.

La principal inversión se destinará a la sustitución completa del césped artificial del terreno de juego. El Ayuntamiento aportará 100.000 euros procedentes de las arcas municipales, una cantidad que se sumará a los 200.000 euros concedidos dentro del Plan Extraordinario ‘Més Esport’, impulsado por la Diputación de Castellón.

La actuación permitirá renovar de forma integral la superficie del campo de fútbol y dar respuesta a las necesidades de los clubes y usuarios que utilizan habitualmente esta instalación. Burriana ha recibido además el tramo máximo de ayudas previsto para los municipios de más de 3.000 habitantes dentro de este programa de la institución provincial.

La renovación del césped supondrá una mejora de las condiciones de juego, al ofrecer una superficie más uniforme y favorecer un bote y una rodadura más regulares del balón. La sustitución permitirá también eliminar desniveles e irregularidades y mejorar la capacidad de absorción de impactos, contribuyendo así a reducir el riesgo de lesiones.

Puesta a punto

A esta actuación se suman los 15.000 euros aprobados para el mantenimiento y reparación de vehículos adscritos a Vía Pública. La partida permitirá poner a punto varios camiones municipales que permanecían sin utilizar desde 2020 debido a la falta de conductores en la plantilla. Tras el refuerzo de personal realizado durante los últimos tres años, el Ayuntamiento trabaja ahora en la recuperación de estos vehículos para que vuelvan a estar plenamente operativos al servicio de los vecinos.

El pleno también ha acordado conceder una felicitación pública individual a cuatro miembros de la Policía Local: los agentes Ángel Briceño, Jorge Alexander Clavijo, María Dolores Pérez y Juan Bautista Ferrer. El reconocimiento se produce por su intervención el pasado 6 de agosto, cuando lograron salvar la vida de un vecino tras un violento altercado.

Asimismo, la corporación municipal ha tomado razón formal de la salida del concejal Daniel Gutiérrez de Vox, por lo que pasa a tener la condición de edil no adscrito. La formación se queda así con dos concejales tras la cuarta renuncia registrada en sus filas durante esta legislatura, una situación que ha derivado además en una nueva distribución de los asientos en el salón de plenos.