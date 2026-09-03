El deterioro de la madera obliga a cerrar por seguridad un conocido mirador de Castellón

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha cerrado de forma preventiva el mirador de las Tres Playas, situado frente a la Roca del Moro, tras detectar el deterioro de varios elementos de su estructura de madera.

Ante el mal estado de algunas tablas, el consistorio ha restringido el acceso para evitar posibles caídas o accidentes. La Policía Local ha precintado todo el perímetro de la instalación para advertir a vecinos y visitantes de que no puede utilizarse temporalmente.

Mirador de las Tres Playas. / Juan Francisco Roca

Trabajos de reparación

El Ayuntamiento ha explicado que el cierre responde a una necesidad técnica y que el mirador permanecerá precintado “porque se tiene que reparar”. Los trabajos consistirán en sustituir los elementos deteriorados por la exposición al clima marítimo.

La intervención permitirá recuperar las condiciones de estabilidad y seguridad de la estructura antes de su reapertura al público.

Deterioro de uno de los elementos de madera del mirador. / Juanfran Roca

Un balcón al Mediterráneo

El mirador de la Roca del Moro es una estructura de madera que constituye uno de los principales puntos de observación de la zona de Tres Playas. Se encuentra sobre la formación rocosa que separa la playa del Moro de las Tres Playas y es una parada habitual para quienes recorren el paseo litoral.

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Desde este enclave se contempla una amplia panorámica del mar Mediterráneo y del núcleo urbano de Alcossebre. El consistorio prevé agilizar las reparaciones para que este conocido espacio pueda recuperar cuanto antes su actividad habitual.