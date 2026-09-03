Nueva triple ración de toros cerriles en las fiestas de l'Alcora

Las peñas volvieron a protagonizar la jornada de la semana taurina de las Fiestas del Cristo de l'Alcora con la exhibición de tres toros cerriles.

La primera en intervenir fue la Penya Les Dones, que probó por la tarde un astado de la ganadería Torre de Onofre. El animal salió del cajón en la plaza Matraca y fue embolado posteriormente en la plaza España.

Penya Les Dones. / M. Porcar

Otra foto del primer toro. / M. Porcar

Después llegó el turno de la Peña Taleguillo, que apostó por un toro de la ganadería local La Espuela. Como es habitual, tanto la desencajonada como la embolada tuvieron lugar en la calle Constitución.

Peña Taleguillo. / M. Porcar

Segundo toro de la tarde. / M. Porcar

La Penya Taurina Agüelachos completó la triple cita con la prueba y embolada de su cerril en la plaza Matraca. Por su parte, la entrada de toros de corro contó con ganado de Capota, cuyas vaquillas y toros permanecieron en las calles hasta la hora de comer.

Peña Agüelachos. / M. Porcar

Tercer toro de la tarde. / M. Porcar

La implicación de las peñas vuelve a ser fundamental en la programación taurina de las fiestas. De los 18 toros cerriles que se exhiben este año en la capital de l'Alcalatén, once han sido aportados por estos colectivos.

El esfuerzo resulta especialmente significativo porque, salvo la Peña La Comedia, que supera el centenar de integrantes, la mayoría de las agrupaciones taurinas alcorinas cuentan con apenas 30 o 40 socios. Esto obliga a sus miembros a realizar un importante desembolso para adquirir unos astados cuyo precio supera los 6.000 o 7.000 euros.

La situación contrasta con la de municipios como la Vall d'Uixó, Almassora, Onda o Burriana, donde numerosas peñas superan el centenar de integrantes. En localidades valencianas como Puzol existen incluso colectivos con entre 200 y 300 socios, lo que permite repartir los gastos entre más personas.

Pese a contar con menos integrantes, muchas peñas de l'Alcora también completan su aportación a las fiestas con festivales musicales, charangas, tracas, comidas y cenas, una implicación que evidencia su compromiso con la programación taurina y festiva del municipio.