Política
El nuevo mapa político de Burriana no logra desbloquear el presupuesto de 2026
El PP, que gobierna en minoría con ocho concejales, mira ya a las cuentas del próximo ejercicio tras la marcha de otro edil de Vox (exsocio de gobierno) al grupo de no adscritos
La marcha de Daniel Gutiérrez de Vox y su paso al grupo de concejales no adscritos vuelve a alterar el tablero político del Ayuntamiento de Burriana. Sin embargo, el último cambio en la composición del pleno no parece, al menos de momento, abrir la puerta a una negociación para sacar adelante el presupuesto municipal de 2026, presentado a principios de año por el ejecutivo del PP (gobierna en minoría con ocho concejales) y que sigue sin los apoyos necesarios para su aprobación.
El concejal de Hacienda, Álex Clausell (PP), ha situado ya el horizonte en el próximo ejercicio. "Este equipo de gobierno cumplió e hizo los deberes desde el primer momento con la aprobación de la ordenanza fiscal en 2025 para el ejercicio 2026 y con la presentación de unos presupuestos que alcanzaban inversiones récord para nuestra ciudad", ha señalado en declaraciones a Mediterráneo.
Las cuentas diseñadas por el ejecutivo popular contemplaban proyectos como el nuevo IES Jaume I, la rehabilitación del colegio Hortolans o la reforma de la plaza Mayor, pero, tras varias rondas de contactos con los distintos grupos políticos, el ejecutivo local no consiguió reunir los respaldos necesarios para sacarlas adelante.
Una legislatura movida
El escenario político ha seguido cambiando desde entonces. Tras la ruptura con Vox y su salida del equipo de gobierno, Juan Canós y Toni Ferrándiz renunciaron a sus actas, mientras que Beatriz Conejero abandonó la formación y pasó al grupo de no adscritos. Posteriormente, Jorge Alarcón y Carla Gascó dejaron Compromís y siguieron el mismo camino. Ahora, la marcha de Daniel Gutiérrez suma un nuevo integrante a este grupo y vuelve a modificar la composición de un pleno que poco tiene ya que ver con el que salió de las urnas en 2023.
Pero el nuevo escenario tampoco parece suficiente para reabrir la negociación de unas cuentas que, a estas alturas del ejercicio, el equipo de gobierno parece dar prácticamente por perdidas. La intención pasa ya por volver a intentarlo de cara al próximo año.
"En este nuevo escenario de cara a 2027 volveremos a actuar con total responsabilidad: presentaremos la ordenanza fiscal oportuna y unos presupuestos enfocados en alcanzar el consenso con los distintos grupos políticos", ha afirmado Clausell.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha seguido funcionando con acuerdos puntuales y modificaciones de crédito para incorporar inversiones y atender proyectos. A lo largo del año, el Pleno ha dado luz verde a diferentes modificaciones para movilizar recursos destinados a actuaciones como la ejecución de la avenida Cañada Blanch, la apertura del Museo Cardenal Tarancón o la última fase del gran colector.
La aprobación de un presupuesto global, sin embargo, queda ya pendiente de un nuevo intento. "Nuestra línea de trabajo no cambia: cumplir con la ciudadanía y trabajar día a día para transformar y mejorar Burriana", ha concluido el edil.
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