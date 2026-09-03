Onda recibe 49.000 euros para reforzar la lucha contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Onda ha logrado una asignación de 49.086 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para continuar reforzando las políticas municipales de prevención, sensibilización y atención a las mujeres. Entre las principales líneas de trabajo, la Concejalía de Igualdad está avanzando en la puesta en marcha de un servicio de atención psicológica especializada dirigido tanto a las usuarias de VioGen como a mujeres que se encuentran en fases iniciales del proceso de identificación de situaciones de violencia, con el objetivo de acercar este recurso a Onda y evitar que tengan que desplazarse hasta Castellón para recibir atención.

La nueva asignación permitirá, además, dar continuidad a las iniciativas que el Ayuntamiento desarrolla en materia de igualdad y prevención de la violencia de género, entre ellas los Puntos Violeta y Arcoiris, campaña Fira Segura y 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el seguimiento de casos a través de VioGen y ATENPRO y los programas de acompañamiento y empoderamiento dirigidos a las mujeres.

En este sentido, la concejala de Igualdad de Onda, Marta Villanueva, ha señalado: “Queremos acercar los recursos a las mujeres, reforzando la prevención y garantizando una atención cada vez más cercana y especializada”. “Nuestro objetivo es que las mujeres de Onda sepan que cuentan con una Administración que pone a su disposición herramientas para prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación de violencia”, ha añadido.

Atención psicológica especializada en Onda

Una de las líneas en las que trabaja actualmente la Concejalía de Igualdad es la prestación en el municipio de atención psicológica especializada para las usuarias incluidas en el sistema VioGen. La finalidad es facilitar el acceso a este acompañamiento profesional y evitar los desplazamientos que actualmente deben realizar a Castellón para recibirlo.

“Nuestro objetivo es que las mujeres de Onda sepan que cuentan con una Administración que pone a su disposición herramientas para prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación de violencia” Marta Villanueva — Concejala de Igualdad de Onda

De este modo, el Ayuntamiento busca seguir avanzando hacia un modelo de atención más próximo, accesible y adaptado a las necesidades de las mujeres, complementando los mecanismos de seguimiento y protección que ya se desarrollan a través de VioGen y Atenpro.

Asimismo, los fondos permitirán continuar impulsando los Puntos Violeta y Arcoiris, atendidos por personal cualificado de igualdad y servicios sociales y concebidos como espacios de información, orientación y acompañamiento frente a agresiones sexuales, sexistas y de género.

Quinta edición de ‘Viaje a Ítaca’

Esta estrategia municipal se complementa con programas centrados en el bienestar, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Entre ellos se encuentra Viaje a Ítaca, que este año alcanza su quinta edición y ofrece un espacio gratuito de crecimiento personal, autoestima y acompañamiento. El programa cuenta con 18 sesiones distribuidas durante nueve meses, en las que se trabajan aspectos como la confianza personal, la comunicación y las relaciones interpersonales con el acompañamiento de una profesional de la psicología.

A lo largo de sus cinco ediciones, la iniciativa ha ido consolidando un espacio en el que las participantes pueden reconocer sus fortalezas, desarrollar nuevas herramientas personales y crear redes de apoyo mediante el intercambio de experiencias con otras mujeres.