Almassora lanza un proceso de selección para cubrir diez puestos de auxiliar administrativo

El Ayuntamiento de Almassora ha abierto el proceso de selección en propiedad de siete plazas de auxiliar administrativo por turno libre y tres plazas más por promoción interna, con el objetivo de reforzar la plantilla municipal y avanzar en la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

De las siete plazas convocadas por turno libre, cinco se cubrirán mediante oposición libre y dos estarán reservadas al turno de diversidad funcional. En caso de que estas últimas no sean cubiertas, pasarán a integrarse en el turno libre, sin perjuicio de la reserva de plazas que corresponda en futuras convocatorias.

Las plazas pertenecen a la escala de Administración general, subescala Auxiliar, grupo C, subgrupo C2, y tendrán la consideración de personal funcionario de carrera. Entre las funciones asociadas a estos puestos se encuentran la tramitación de expedientes administrativos, la atención presencial y telefónica a la ciudadanía, la gestión de archivos y documentación, la grabación y mantenimiento de bases de datos y las tareas de apoyo a las diferentes unidades administrativas municipales.

El concejal de Recursos Humanos, Vicente Blay Casino, ha destacado que esta convocatoria “supone seguir avanzando en la consolidación de la plantilla municipal y, al mismo tiempo, reforzar los recursos humanos necesarios para ofrecer una atención eficaz y cercana a los almassorins”.

Requisitos y presentación de solicitudes

Las personas aspirantes por el turno libre deberán estar en posesión del título de graduado escolar o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones extranjeras, será necesario disponer de la correspondiente credencial de homologación.

Los derechos de examen ascienden a 30 euros, con una tarifa reducida de 24 euros para las personas pertenecientes a familias numerosas o monoparentales, de acuerdo con la ordenanza fiscal municipal.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el miércoles 16 de septiembre. La presentación se realizará preferentemente por vía telemática, siguiendo las instrucciones recogidas en las bases de la convocatoria, aunque también podrá efectuarse por las vías previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Proceso selectivo

El proceso de oposición libre contempla varios ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. El primero consistirá en un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre la parte general del temario, mientras que el segundo ejercicio incluirá otras 40 preguntas sobre las especialidades del régimen local.

El tercer ejercicio será de carácter teórico-práctico y estará relacionado con las funciones propias de las plazas convocadas. Además, podrá incluir, a criterio del órgano técnico, cuestiones relacionadas con el manejo de programas ofimáticos.

El cuarto ejercicio será una prueba práctica de valenciano, de carácter obligatorio pero no eliminatorio.

La convocatoria completa, junto con las bases, requisitos, temario, modelo de instancia e instrucciones para la presentación telemática, puede consultarse a través de la sede electrónica y los formularios habilitados por el Ayuntamiento de Almassora.

Toda la información puede consultarse en el siguiente enlace: https://sede.almassora.es/es/articulos/empleo-publico