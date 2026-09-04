La banda de música de la Llosa gana su batalla judicial contra el Ayuntamiento

El Tribunal de Instancia de Castelló de la Plana ha estimado el recurso presentado por la Unió Musical Sant Felip Neri de la Llosa y ha declarado que el Ayuntamiento vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y la libertad de asociación. La sentencia ordena al consistorio que cese inmediatamente las actuaciones lesivas y restablezca un trato neutral y no discriminatorio hacia la entidad.

El fallo, fechado el 1 de septiembre, anula una resolución de Alcaldía del 30 de octubre de 2025 que rechazó las reclamaciones formuladas por la sociedad musical. También considera contrarias a derecho las actuaciones, omisiones y situaciones de inactividad municipal que perjudicaron a la asociación.

La resolución supone un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen desde 2023 la agrupación musical y el gobierno municipal encabezado por el alcalde, Ximo Llopis (PP). Las diferencias se hicieron públicas después de que el Ayuntamiento no renovara el convenio de 5.000 euros que mantenía con la banda y optara por contratar individualmente sus actuaciones.

La directiva denunció entonces una situación de "abandono" y "desamparo", mientras Llopis vinculó las disputas a una "cuestión política". El primer edil argumentó que la presidenta de la asociación, Mila Cebrià, había encabezado la candidatura independiente Per la Unió de La Llosa en las elecciones municipales y acusó a sus integrantes de haber "politizado la banda".

Acceso a instalaciones

La sentencia obliga ahora al Ayuntamiento a adoptar medidas efectivas para que la Unió Musical pueda desarrollar su actividad cultural y educativa en condiciones de igualdad. Entre ellas figura el acceso a instalaciones municipales apropiadas y en horarios compatibles con las clases de la escuela y los ensayos de la banda.

El conflicto por los locales comenzó en mayo de 2023, cuando el Ayuntamiento ofreció a la entidad las aulas y el auditorio municipal. La asociación pidió aplazar el traslado porque solo quedaban cuatro semanas para finalizar el curso y las familias habían mostrado reticencias ante las condiciones de seguridad de las instalaciones.

La jueza considera que aquella petición estaba justificada y que no podía servir para impedir posteriormente el uso de espacios municipales. La resolución señala que la predisposición inicial del consistorio cambió en pocos meses, aunque afirma desconocer el motivo de la ruptura.

A partir de entonces, la entidad formuló distintas solicitudes para disponer de un lugar donde impartir clases y ensayar. Algunas fueron atendidas, pero otras quedaron sin respuesta o recibieron contestaciones que la magistrada califica de "impertinentes".

Una estructura musical paralela

El tribunal también aprecia una desigualdad respecto a la estructura musical paralela impulsada por el Ayuntamiento. Aunque el consistorio negó que existiera una escuela municipal de música y sostuvo que se trataba de actividades extraescolares, la sentencia recoge que la oferta estaba dirigida tanto a menores como a adultos, que las inscripciones se gestionaban en el Ayuntamiento y que se proporcionaban gratuitamente material didáctico e instrumentos.

La magistrada concluye que existía una "importante desigualdad de trato" entre ambas escuelas. Mientras la iniciativa municipal contaba con el respaldo económico y material del consistorio, la Unió Musical encontraba dificultades para acceder a instalaciones y obtener los certificados necesarios para solicitar ayudas.

El fallo no acepta, sin embargo, la petición de la asociación de suspender esta estructura musical paralela. La jueza explica que desconoce sus circunstancias de funcionamiento y advierte de los perjuicios que su desaparición podría ocasionar a sus alumnos e integrantes.

El certificado para una subvención

Otro de los episodios determinantes fue la petición presentada por la Unió Musical en noviembre de 2023 para obtener un informe municipal que acreditara la existencia de su escuela de educandos. El documento era necesario para concurrir a una convocatoria de subvenciones de la Diputación de Castellón.

El alcalde contestó entonces que "a día de hoy no existe ningún edificio municipal como Escuela de Educandos". La jueza subraya que la asociación no pedía certificar la existencia de un inmueble, sino acreditar que desarrollaba la actividad de escuela de música.

Según la resolución, aquella respuesta, que la magistrada califica de "absurda", impidió a la entidad solicitar la subvención provincial. Por este motivo, el fallo obliga al Ayuntamiento a colaborar lealmente en la obtención de ayudas y a emitir en tiempo y forma los certificados e informes preceptivos.

La jueza considera que el derecho de asociación fue vulnerado reiteradamente al dificultar el acceso de la entidad tanto a subvenciones como a locales municipales, lo que afectó al normal funcionamiento de la agrupación.

La crisis durante las fiestas

La falta de entendimiento entre ambas partes se hizo especialmente visible durante las fiestas patronales de septiembre de 2023. Más de 130 músicos de agrupaciones vecinas participaron entonces en una procesión en apoyo de la Sant Felip Neri, después de que esta no fuera contratada para algunos actos en los que tradicionalmente había intervenido.

El Ayuntamiento acusó a la directiva de una supuesta falta de respeto a los patrones, al párroco, a los vecinos y al propio consistorio y reclamó públicamente su dimisión. Llopis sostuvo posteriormente que durante la procesión se habían alentado aplausos impropios de aquel acto solemne.

La sentencia se detiene en aquel comunicado municipal y afirma que no consta ninguna publicación que explique qué actuación de la banda constituyó una falta de respeto. La magistrada encuadra este episodio dentro de las "campañas de desprestigio" emprendidas contra la entidad.

También menciona las respuestas del alcalde a las invitaciones enviadas por la asociación. En octubre de 2023, Llopis comunicó que el equipo de gobierno no acudiría a ningún acto mientras no dimitiera la directiva y pidió a la agrupación que no se molestara en remitir más invitaciones.

Condena en costas

La resolución concluye que el Ayuntamiento incumplió su obligación de fomentar una actividad de interés general, interfirió en la vida interna de la asociación y obstaculizó el otorgamiento de subvenciones públicas. Añade que su actuación no solo vulneró derechos fundamentales, sino que fue contraria al interés general de La Llosa por el valor patrimonial de las bandas y de la tradición musical valenciana.

El consistorio deberá reconocer expresamente los derechos vulnerados y adoptar las medidas necesarias para garantizar su efectividad. También tendrá que asumir las costas procesales, con un límite de 500 euros más IVA.

Durante el procedimiento, tanto el Ayuntamiento como el Ministerio Fiscal defendieron que no existía vulneración de derechos fundamentales. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación, en un plazo de 15 días, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.