Ante el deterioro de dos canalizaciones
Benicàssim renovará 3,2 kilómetros de tuberías para evitar vertidos al mar
El Ayuntamiento adjudica por 43.249 euros el diseño de unas nuevas conducciones que discurrirán preferentemente por zonas peatonales y darán una alternativa al actual sistema de bombeo de la costa
Benicàssim prepara la renovación de una parte clave de su red de saneamiento junto a la costa. El Ayuntamiento ha adjudicado la redacción del proyecto para sustituir el actual trazado de dos conducciones de aguas residuales de fibrocemento vinculadas a los bombeos de Doctor Jorge Comín y Farja, que suman unos 3,2 kilómetros y presentan un importante grado de envejecimiento.
La situación de ambas tuberías es uno de los principales motivos de la actuación. La impulsión de Jorge Comín, de unos 2,2 kilómetros y 450 milímetros de diámetro, ha superado su vida útil, mientras que la de Farja, de alrededor de un kilómetro y 300 milímetros, presenta un estado avanzado de deterioro. Las dos discurren actualmente por la calle La Corte y la avenida Ferrandis Salvador, sometidas además a las cargas del tráfico rodado y al paso de vehículos pesados.
El pliego municipal advierte de que se trata de infraestructuras críticas porque actualmente no existe una red alternativa que permita desviar las aguas residuales en caso de avería. Una eventual rotura podría provocar el colapso del sistema afectado y obligar al vertido directo al mar, con las consiguientes consecuencias ambientales, sanitarias y sobre la calidad de las playas.
Esta presión aumenta especialmente durante el verano. El volumen de aguas residuales que gestiona Benicàssim pasa de una media de 9.000 metros cúbicos diarios en invierno a 16.000 en temporada estival, coincidiendo con los meses de mayor ocupación turística.
Un nuevo trazado fuera de la calzada
El proyecto deberá diseñar las nuevas conducciones priorizando su paso por zonas peatonales para protegerlas del tráfico y facilitar futuras reparaciones. Entre Doctor Jorge Comín y Ferrandis Salvador, el Ayuntamiento señala como trazado preferente el paseo marítimo Bernat Artola. A partir de ahí se estudiará su instalación por acera o carril bici en función de los servicios existentes en el subsuelo.
Los trabajos incluirán estudios mediante georradar, levantamientos topográficos y catas en los puntos más conflictivos. Además, los materiales deberán adaptarse a las condiciones propias del entorno costero, marcado por la proximidad del nivel freático y la humedad salina. El nuevo punto de descarga se plantea en Ferrandis Salvador, a la altura de Els Terrers.
La futura red incorporará también una mejora especialmente relevante: las conducciones actuales podrán mantenerse como alternativa, de forma que los bombeos puedan derivar el caudal entre una red y otra en caso de avería, mantenimiento o reparación. Con ello, el sistema pasará a contar con la redundancia de la que carece actualmente.
El proyecto estará listo en cuatro meses
La redacción ha sido adjudicada a Atrio 31 Ingeniería y Dirección de Obras SLP por 43.249,85 euros con IVA, frente a un presupuesto de licitación de 60.070 euros. La empresa obtuvo 91 puntos y presentó la oferta mejor valorada de las tres recibidas.
Aunque el contrato establecía inicialmente un plazo máximo de ocho meses, la adjudicataria se ha comprometido a reducir en cuatro meses la entrega del proyecto y en dos meses la preparación de la documentación necesaria para solicitar las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y los organismos de Costas.
La adjudicación corresponde únicamente a la redacción del proyecto. El coste y los plazos de ejecución de las futuras obras se concretarán una vez quede definida la solución técnica.
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