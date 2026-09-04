Estallido festivo
Burriana descorcha las fiestas de la Misericòrdia con la entrada de peñas y l’Esclafit
Las peñas abarrotaron la plaza Mayor para vivir de lleno a divertida batalla de agua con animación y música
El disparo del cohete anunciador abre diez jornadas de intensa programación festiva
Burriana ha vivido este viernes de lleno el inicio de sus fiestas de la Misericòrdia de 2026. La tradicional entrada de peñas y l’Esclafit han protagonizado la jornada en un multitudinario acto que ha vuelto a reunir a peñistas y vecinos para dar la bienvenida a diez días de celebraciones.
La programación del día de arranque ha comenzado con la inauguración del Mesón del Vino en la Terrassa Payà, uno de los puntos de encuentro habituales durante estas fechas. El acto se ha celebrado después del castillo de fuegos artificiales disparado por las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, y ha contado con la presencia del alcalde, Jorge Monferrer, y la concejala de Fiestas, Paloma Boix.
Por la tarde, los más pequeños han sido los primeros en tomar las calles con la entrada de peñas infantil, una iniciativa que ha regresado al programa después de la buena acogida del pasado año. Acompañados por una charanga y animación, han recorrido el mismo itinerario que posteriormente han protagonizado las peñas de adultos y han llevado el ambiente festivo hasta la plaza Mayor.
Programa oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana
El gran estallido
Seguidamente, las peñas se han concentrado en la plaza 9 d’Octubre para iniciar el desfile hacia el Ayuntamiento. La comitiva ha avanzado entre música y ambiente festivo hasta alcanzar la plaza, donde las reinas falleras han encendido desde el balcón del consistorio el cohete que ha marcado oficialmente el inicio de las fiestas.
Como ha mandado la tradición, el alcalde, las máximas representantes y la edila de Fiestas han dado paso a la divertida batalla de agua, disparando las mangueras hacia el público congregado. La refrescante celebración ha puesto el broche de oro a una jornada muy esperada.
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