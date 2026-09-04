Catí mejora su suministro hídrico con 200.000 euros de inversión provincial

La Diputación de Castellón reafirma su compromiso hídrico con la renovación de parte de la red de agua potable de Catí para asegurar el suministro.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha acudido este viernes al municipio de la comarca del Alt Maestrat para anunciar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Catí por importe de 200.000 euros.

“Seguimos demostrando con hechos reales y efectivos que esta es la legislatura del agua y por ello reforzamos los recursos por garantizar recursos básicos, como es el agua, en el conjunto del territorio”, ha subrayado la dirigente provincial quien ha visitado el municipio junto a la alcaldesa, María del Carmen Gámiz.

La presidenta de la Diputación ha explicado que la renovación de la red de agua potable en el municipio, dará una solución a los problemas reales de los vecinos de Catí, “y con la actuación que se pueda llevar a cabo se logrará corregir deficiencias de la infraestructura hidráulica local y se verá reforzada la eficiencia del servicio”, ha indicado Marta Barrachina, quien ha incidido en que “las inversiones en infraestructuras hidráulicas pueden no verse a simple vista, pero son imprescindibles para asegurar un recurso básico y vital para todos los vecinos y vecinas”.

La actuación que se podrá llevar a cabo en Catí a través del convenio, se enmarca en la apuesta de la institución provincial por garantizar recursos básicos y servicios de calidad en el conjunto de la provincia. Así, con una inversión de 200.000 euros, se trabajará en la renovación de la tubería de agua potable, en la calle Santa Ana con la carretera de l’Avellà, con el fin de reducir posibles pérdidas, mejorar la eficiencia de la red y optimizar la gestión de los recursos hídricos.

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“Desde la Diputación de Castellón vamos a seguir invirtiendo en materia de agua porque, cada euro invertido en este recurso vital, es apostar por el futuro de nuestros pueblos y por la calidad de vida de quienes viven en ellos”, ha concluido la presidenta Marta Barrachina.