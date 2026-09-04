La Diputación de Castellón refuerza la protección de la ermita de l'Avellà de Catí

La Diputación de Castellón mantiene su compromiso con la protección de la ermita de la Mare de Déu de l’Avellà de Catí.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, junto al diputado de Cultura, Alejandro Clausell, la alcaldesa de Catí, María del Carmen Gámiz, y el ecónomo del Obispado de Tortosa, Victor Manuel Cardona, ha visitado este viernes el ermitorio, en el municipio de Catí. Un bien de relevancia local al que la institución provincial ha invertido en materia de restauración. “Desde la Diputación mantenemos un firme compromiso por proteger y promover el patrimonio artístico y cultural de nuestro territorio y, en este caso, invertimos en un auténtico tesoro patrimonial, en un gran reclamo para conocer esta bella zona de nuestro interior”, ha expresado la dirigente provincial.

La última actuación llevada a cabo en esta joya del barroco provincial ha contado con una inversión de 29.400 euros, a través de un convenio de colaboración con el Obispado de Tortosa, y ha consistido en la restauración de las pinturas murales de la segunda capilla del interior del ermitorio. En este punto, el diputado responsable del área, Alejandro Clausell, ha explicado que la ermita consta de dos capillas y en los años 2017 y 2018 se llevó a cabo una restauración “in situ”, “sin embargo las pinturas murales, al quedar consolidadas al mismo muro de mampostería reprodujeron los problemas iniciales por lo que se ha requerido una intervención”. Al respecto, la actuación ha consistido en el arranque, traspaso a panel inerte y creación de cámara ventilada, para que las pinturas perduren en el tiempo y no se vean afectadas por el muro antiguo.

Con esta intervención ya realizada “no existirán problemas de filtración de humedad que puedan afectar a las pinturas ya que el soporte es inerte, con cámara de separación y ventilación, y evitará la afloración salina al no estar ya en contacto con el muro”, ha afirmado Alejandro Clausell.

La presidenta de la Diputación de Castellón ha puesto en valor la colaboración entre entidades, como en este caso con el Obispado de Tortosa, para la conservación, restauración o recuperación del patrimonio histórico la provincia de Castellón. “Proteger nuestro patrimonio histórico y cultural es sinónimo de impulso turístico, proyección y generación de nuevas oportunidades en nuestro territorio”, ha expresado Marta Barrachina.

Por su parte, el ecónomo del Obispado de Tortosa, Victor Manuel Cardona, ha destacado la inestimable colaboración con la Diputación de Castellón “ya que fruto de la colaboración entre ambos podemos realizar actuaciones como la realizada en l’Avellà de Catí y, con ello, seguir protegiendo y conservando nuestro patrimonio eclesiástico”.

Del mismo modo, la alcaldesa de Catí, María del Carmen Gámiz, ha agradecido la implicación de la institución provincial “por cuidar el patrimonio cultural de nuestro municipio y hacer que una joya tan preciada como la ermita de la Mare de Déu de l’Avellà de Catí sea tan bien conservada y cuidada”.

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En este punto, el diputado provincial ha incidido en el compromiso de la Diputación de Castellón en el cuidado y conservación del patrimonio eclesiástico de la provincia de la mano de los Obispados. El trabajo conjunto de los Obispados de Segorbe-Castellón y de Tortosa con la Diputación de Castellón desde 2024 se traduce en el impulso de más de 20 convenios. “Convenios con los que llevamos a cabo intervenciones de restauración y rehabilitación en espacios en los que su conservación repercute directamente en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de sus municipios”, ha añadido el diputado Alejandro Clausell.