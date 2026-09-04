Las fiestas de Alcossebre desbordan ambiente y participación

Alcossebre vive de lleno sus días más esperados del año con la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús. Las calles de la localidad registran una altísima participación en cada uno de los actos programados, logrando unir con éxito a los vecinos del municipio y a los numerosos veraneantes que todavía apuran sus vacaciones. La alegría y el gran ambiente festivo son las notas dominantes de una edición que destaca por la variedad y calidad de sus actividades para todos los públicos.

Este jueves también ha habido talleres infantiles para los niños. / Juan Francisco Roca

El arranque de los festejos ha dejado momentos inolvidables, aunque lo mejor se vivirá el fin de semana con los platos fuertes del programa. De momento, los aficionados disfrutan de la exhibición de toros, como la protagonizada este jueves por el hierro de Laura Parejo, de Cabanes.

Foto de una de las exhibiciones taurinas de este jueves. / Juanfran Roca

La jornada nocturna elevó la intensidad gracias al siempre emocionante toro embolado, seguido por el tradicional concierto de pasodobles de la asociación musical Santa Cecilia de Alcalà y una concurrida discomóvil que alargó la fiesta. En el apartado gastronómico, la Ruta de la Tapa sigue activa con una excelente acogida, al igual que las actividades infantiles vespertinas que hacen las delicias de los más pequeños.

Un viernes de danzas y cultura

Para este viernes, la programación no da tregua y arranca con una saludable sesión de yoga en el paseo marítimo de Las Fuentes. La jornada también incluye un plano más social con las puertas abiertas a la ampliación del CEIP La Mola, además de la continuidad de la ruta culinaria. La tarde volverá a ser taurina con la exhibición de ganado de Ponce Meliá, de Azuébar, que precederá al toro embolado de las 22.30 horas.

El broche de oro llegará a las 23.00 horas con una gran noche de danzas a cargo del grupo Lo Cirilo de Alcalà, un evento que promete poner en valor las raíces y el folclore de la comarca