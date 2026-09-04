Gran novedad
La Generalitat invierte más de 4,2 millones en el nuevo edificio del CEIP La Mola de Alcossebre
La actuación, impulsada por el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, permitirá al CEIP La Mola contar con instalaciones modernas y eficientes energéticamente
El alumnado del CEIP La Mola estrenará el curso 2026-2027 con una gran novedad: el centro suma un nuevo edificio. Hoy se ha celebrado una jornada de puertas abiertas en la que, los y las asistentes, han podido recorrer las instalaciones, que ya están completamente equipadas y operativas. La actuación forma parte del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, con una inversión de 4.211.308 euros, y asegura que el alumnado de Alcossebre cuente con unas instalaciones en las mejores y más modernas instalaciones a largo plazo. Las obras han sido ejecutadas por la empresa DOC Valencia.
La obra ha consistido en la construcción de un edificio de dos plantas. En la planta baja, se encuentra la zona destinada a educación infantil, con acceso independiente desde la calle y su propio patio. En total, hay ocho aulas con sus cuartos de baño incorporados. En la planta superior se sitúan una gran sala multiusos –con espacio para la celebración de claustros y consejos escolares- aula de música, biblioteca, aula de informática, taller y diversas salas y despachos para profesores. El nuevo edificio se conecta con el ya existente a través de una gran rampa accesible que conduce a la nueva zona de cocina y comedor, que ya han estado operativos en el curso 2025-2026. Además, el proyecto ha incorporado mejoras en eficiencia energética, como la instalación de placas solares fotovoltaicas y aire acondicionado por conductos, así como elementos de sombra.
El Alcalde Francisco Juan ha destacado “la labor de todas las administraciones y personas que han hecho posible esta gran obra, una de las mayores inversiones de la Generalitat Valenciana en nuestro municipio en los últimos años” y ha recordado “el trabajo conjunto realizado desde el Ayuntamiento, junto a la dirección del centro y la paciencia de las familias, durante el proceso de la obra”.
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
- Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
- Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
- Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
- Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora
- Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión
- Cubos y redes en los espigones: el juego que preocupa en las playas de Benicàssim