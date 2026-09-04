La Generalitat invierte más de 4,2 millones en el nuevo edificio del CEIP La Mola de Alcossebre

El alumnado del CEIP La Mola estrenará el curso 2026-2027 con una gran novedad: el centro suma un nuevo edificio. Hoy se ha celebrado una jornada de puertas abiertas en la que, los y las asistentes, han podido recorrer las instalaciones, que ya están completamente equipadas y operativas. La actuación forma parte del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, con una inversión de 4.211.308 euros, y asegura que el alumnado de Alcossebre cuente con unas instalaciones en las mejores y más modernas instalaciones a largo plazo. Las obras han sido ejecutadas por la empresa DOC Valencia.

La obra ha consistido en la construcción de un edificio de dos plantas. En la planta baja, se encuentra la zona destinada a educación infantil, con acceso independiente desde la calle y su propio patio. En total, hay ocho aulas con sus cuartos de baño incorporados. En la planta superior se sitúan una gran sala multiusos –con espacio para la celebración de claustros y consejos escolares- aula de música, biblioteca, aula de informática, taller y diversas salas y despachos para profesores. El nuevo edificio se conecta con el ya existente a través de una gran rampa accesible que conduce a la nueva zona de cocina y comedor, que ya han estado operativos en el curso 2025-2026. Además, el proyecto ha incorporado mejoras en eficiencia energética, como la instalación de placas solares fotovoltaicas y aire acondicionado por conductos, así como elementos de sombra.

El alcalde de Alcalà de Xivert/Alcossebre, Francisco Juan, durante la jornada de puertas abiertas. / Mediterráneo

El Alcalde Francisco Juan ha destacado “la labor de todas las administraciones y personas que han hecho posible esta gran obra, una de las mayores inversiones de la Generalitat Valenciana en nuestro municipio en los últimos años” y ha recordado “el trabajo conjunto realizado desde el Ayuntamiento, junto a la dirección del centro y la paciencia de las familias, durante el proceso de la obra”.