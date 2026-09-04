La historia de Moncofa quedará dibujada en el suelo de su nueva plaza: 900.000 € para peatonalizarla

El Ayuntamiento de Moncofa ha dado un nuevo paso adelante en la transformación del centro urbano de la localidad con la licitación de las obras para peatonalizar la plaza de la Constitución, una actuación que parte con un presupuesto inicial de 900.000 euros y que pretende cambiar por completo la imagen y la funcionalidad de uno de los principales espacios públicos del casco urbano.

La intervención tiene como principal objetivo recuperar este entorno para las personas, reduciendo el protagonismo de los vehículos y diseñando un espacio urbano más accesible, cómodo, seguro y agradable para vecinos y visitantes. De esta manera, la plaza de la Constitución y su entorno pasarán a contar con una configuración pensada especialmente para el uso ciudadano, con una mayor presencia del espacio peatonal y una nueva concepción del centro de la población.

El proyecto representa una de las actuaciones urbanísticas más ambiciosas previstas por el Ayuntamiento de Moncofa y se enmarca en la voluntad municipal de actualizar y modernizar el corazón del casco urbano.

La peatonalización de la plaza de la Constitución es uno de los proyectos estrella de Moncofa. / Mediterráneo

"Proyecto muy ambicioso"

El alcalde, Wences Alós, ha destacado la importancia de esta actuación y ha señalado que “es un proyecto muy ambicioso, porque se trata de poner al día el entorno central de la población, es decir, llevándolo al siglo XXI”. En este sentido, el primer edil ha incidido en que la intervención no se limitará a una renovación estética, sino que pretende plantear una nueva manera de entender este espacio urbano, otorgando a los peatones un papel protagonista. “Y por supuesto será una prioridad absoluta para las personas, y convertirla en un entorno más agradable”, ha añadido Alós.

La futura plaza de la Constitución se plantea, por tanto, como un espacio de referencia dentro del municipio. La peatonalización permitirá generar un entorno más abierto y accesible, en el que los vecinos puedan pasear, permanecer y disfrutar de la zona con mayor comodidad.

Componente histórico y arqueológico

Uno de los aspectos más destacados de la intervención será su componente histórico y arqueológico. Durante el proceso de urbanización se llevará a cabo un seguimiento arqueológico profundo con el objetivo de determinar si en el subsuelo de esta zona todavía se conservan restos relacionados con la historia de Moncofa y con las generaciones que habitaron este espacio en épocas anteriores.

La arqueología tendrá así un papel importante durante el desarrollo de las obras. El seguimiento permitirá documentar posibles hallazgos y obtener información sobre la evolución histórica de esta parte del municipio. Se trata de una oportunidad para que una intervención destinada a transformar el centro de Moncofa sirva también para recuperar elementos de su pasado y acercarlos a los ciudadanos.

Otro foto actual de la plaza de la Constitución, que cambiará por completo su configuración. / Miguel Ángel Sánchez

En este sentido, uno de los objetivos planteados por el Ayuntamiento es intentar reproducir parte de la antigua muralla y utilizar el propio pavimento de la futura plaza para reflejar cómo era el urbanismo de la zona durante el siglo pasado. La intención es que el nuevo espacio no borre las huellas del pasado, sino que permita identificarlas y comprenderlas de una manera sencilla y visual.

La propuesta contempla que el pavimento pueda convertirse también en un elemento explicativo de la historia de la localidad. A través de su diseño se pretende reflejar el antiguo trazado de las calles y la ubicación de las viviendas que existían en este entorno, permitiendo a los ciudadanos visualizar cómo era esta parte de Moncofa antes de su transformación.

El alcalde ha recordado que la “actual plaza de la Constitución no existía a principios del siglo XX. Este hecho convierte la actuación en una oportunidad para explicar la evolución urbana que ha experimentado la localidad durante las últimas décadas y para recuperar la memoria de un espacio que ha ido cambiando con el paso del tiempo”.

La idea es que, una vez finalizada la intervención, quienes paseen por la nueva plaza puedan identificar sobre el propio suelo las referencias al antiguo urbanismo. De este modo, el proyecto combinará la creación de un espacio moderno y adaptado a las necesidades actuales con elementos que permitan recordar cómo era el centro del municipio en el pasado.