Onda lanza un plan de 173.000 € para evitar el cierre de negocios y facilitar el relevo generacional

Que una persiana no baje por falta de relevo y que otras nuevas puedan levantarse. Con ese doble objetivo, el Ayuntamiento de Onda ha aprobado la contratación de un programa de mentoría para el comercio local, dotado con 172.800 euros y una duración de tres años.

La iniciativa acompañará tanto a las personas que quieran poner en marcha un nuevo negocio como a los comerciantes que afronten un proceso de relevo generacional. La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado el expediente y los pliegos que regirán la adjudicación mediante un procedimiento abierto.

Apoyo durante tres años

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha defendido que el programa permitirá respaldar a quienes mantienen vivo el comercio de proximidad y generar nuevas oportunidades. "Queremos estar al lado de quienes levantan cada día la persiana y también de quienes tienen una idea y quieren convertirla en un nuevo proyecto de futuro en nuestra ciudad", ha señalado.

El servicio comenzará una vez concluya el proceso de contratación y se desarrollará durante tres anualidades. Su coste podrá contar con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Más impulso turístico

La junta de gobierno también ha aceptado tres subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de Castellón, que suman 15.163,53 euros. De esa cantidad, 7.000 servirán para organizar fiestas de interés turístico autonómico; 6.900 para reforzar la información turística; y otros 1.260 euros para la celebración de eventos gastronómicos.

Las ayudas llegan después de un verano en el que los principales recursos patrimoniales, culturales y naturales de Onda han recibido cerca de 23.000 visitas. El Castillo de las 300 Torres concentró alrededor de 18.000 visitantes y completó sus 1.000 plazas disponibles durante el eclipse total de sol, una jornada en la que la ocupación hotelera y de viviendas turísticas rozó el 100 %.

Ayudas para rehabilitar viviendas

En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha avanzado esta semana en la concesión de 24.520 euros en nuevas ayudas para rehabilitar y conservar inmuebles. En concreto, ha aprobado provisionalmente 10.520 euros para tres actuaciones destinadas a personas mayores de 65 años o con una discapacidad superior al 65%.

En el centro histórico protegido, se han concedido definitivamente 5.500 euros para una actuación y se han aprobado de forma provisional otros 8.500 euros para dos solicitudes. Desde 2025, el consistorio ha gestionado 30 expedientes relacionados con la rehabilitación de viviendas del casco antiguo y los Informes de Evaluación del Edificio, con más de 50.000 euros concedidos favorablemente.

A estas actuaciones se suma la línea específica para mayores de 65 años y personas con una discapacidad superior al 65 %, que acumulaba 13 solicitudes por más de 73.200 euros.

Recta final del año

Estas decisiones han coincidido con la celebración del pleno ordinario de septiembre, que abre un nuevo curso municipal marcado por la vuelta a las aulas, la reactivación de la actividad después del verano y la preparación de los próximos meses.

Onda afronta así el último tramo del año con proyectos en marcha en materia de comercio, turismo, vivienda y servicios públicos, además de los preparativos de la Fira d’Onda, una de las principales citas del calendario local.