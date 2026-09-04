Fiestas del Cristo
La pasión por el Barça salta al ruedo en l’Alcora: primer toro de la peña Gent Blaugrana
La nueva agrupación culé se ha estrenado en la semana taurina con Africano, un cerril de la ganadería de San Pelayo
La recta final de las fiestas del Cristo de l’Alcora se ha teñido de azulgrana. La recién creada peña Gent Blaugrana ha patrocinado este viernes su primer toro cerril, una iniciativa inédita con la que los aficionados culés de la localidad han sumado su pasión futbolística a una celebración que ha afrontado ya sus últimos días.
El estreno no ha estado exento de cambios. La peña tenía previsto exhibir un astado de la ganadería de José García Guillén, número 22 y guarismo 8, pero el animal ha sufrido una cornada y ha tenido que ser sustituido. Finalmente, el protagonista ha sido Africano, un cerril de la ganadería de San Pelayo, número 15 y guarismo 2.
Programa oficial de las Fiestas del Cristo de l'Alcora
La mayoría de los integrantes de la nueva entidad también han formado parte de la Penya Esportiva Barça de l’Alcora, una agrupación con una larga trayectoria y un fuerte arraigo en el municipio. Todos ellos han posado juntos para celebrar una jornada en la que los colores blaugranas han compartido protagonismo con la tradición taurina alcorina.
Desde la peña barcelonista también han lanzado el guante a los seguidores del Real Madrid para que patrocinen otro toro y poder organizar así un particular derbi taurino. Sin embargo, según han explicado, los resultados del conjunto blanco durante la pasada temporada no han animado a los madridistas a recoger el desafío.
El toro se ha probado por la mañana, antes del último ejemplar pendiente del encierro. Este sábado terminará la semana taurina con tres cerriles de las últimas tres peñas taurinas como son La Comedia, Rincón Taurino, y Kannabis & Sekia.
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