Benicàssim eleva a 77.000 euros la inversión para aliviar el calor en las aulas

La inversión para hacer frente a las altas temperaturas en los centros educativos de Benicàssim crece de los 41.000 euros anunciados inicialmente por la Generalitat a un total de 77.000 euros. El pleno ordinario celebrado este viernes por la mañana ha aprobado una modificación de crédito con la que el Ayuntamiento incorpora cerca de 36.000 euros de fondos municipales, destinados en este caso a mejorar las condiciones térmicas del colegio Santa Águeda.

La nueva aportación permitirá instalar 38 ventiladores y elementos de sombreado mediante toldos en la fachada del centro, según concretó el equipo de gobierno durante el debate plenario. Las actuaciones servirán para aliviar las temperaturas en aulas y espacios especialmente expuestos al sol, aunque no supondrán una climatización integral mediante aire acondicionado.

Los casi 36.000 euros municipales se suman a los 41.000 concedidos este verano por la Generalitat dentro de su plan para mejorar el confort térmico de colegios e institutos. Como ya publicó Mediterráneo, aquella partida autonómica quedó distribuida entre los tres centros públicos de Benicàssim: 19.500 euros para el IES Violant de Casalduch, 13.000 para el CEIP Santa Águeda y 8.500 para el CEIP Palmerar.

Con ambas aportaciones, la inversión disponible para actuaciones frente al calor alcanza así los 77.000 euros en el conjunto de los tres centros, en un momento en el que las temperaturas elevadas afectan cada vez durante más semanas al calendario escolar.

Casi 36.000 euros para Santa Águeda

La modificación aprobada este viernes tiene, sin embargo, un destino concreto. El Ayuntamiento extraerá los cerca de 36.000 euros de una partida de 50.000 reservada para presupuestos participativos, que no pudieron celebrarse finalmente, y los trasladará a la adecuación climática del Santa Águeda.

El equipo de gobierno defendió que las actuaciones responden a las necesidades planteadas por el propio centro y recordó que la dirección ha participado en la definición de las mejoras. En el caso del Palmerar, explicó también que el colegio ya dispone de ventiladores y había solicitado la plantación de árboles en el patio, una actuación que ya ha llevado a cabo.

El debate volvió a poner sobre la mesa, no obstante, hasta dónde alcanzan las medidas frente a un problema que lleva años preocupando a la comunidad educativa. Varios grupos de la oposición reprocharon al gobierno municipal que la actuación llegue prácticamente coincidiendo con el inicio del curso y recordaron iniciativas anteriores en las que habían reclamado medidas de climatización, ventilación, sombra y adaptación de los centros.

También cuestionaron que las cantidades resulten suficientes para acometer una adecuación integral. Desde el equipo de gobierno admitieron que los 41.000 euros autonómicos podrían ser mayores, pero defendieron que la aportación municipal responde a las necesidades trasladadas por los centros y que el Ayuntamiento ha actuado en cuanto ha contado con autorización para hacerlo.

La modificación salió adelante por amplia mayoría, con los votos favorables de PP, Compromís, PSPV-PSOE y Vox, frente al voto en contra del concejal no adscrito Rubén Rodríguez, que criticó que la acción se financie con el dinero reservado para los presupuestos participativos.

Las actuaciones se incorporan a las medidas ya existentes en las escoletas municipales de Benicàssim, que cuentan con aire acondicionado y zonas de sombra. El reto continúa ahora en colegios e institutos, donde las nuevas inversiones permitirán introducir mejoras frente al calor, aunque todavía lejos de una climatización integral de todos los edificios.