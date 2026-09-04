El tren vuelve a Las Villas de Benicàssim para abrir un fin de semana de época con la Belle Époque

El silbato de un tren anunció este viernes el inicio de una nueva época en Benicàssim. La recreación de la llegada del ferrocarril a Las Villas abrió la XV edición de la Belle Époque, que convierte durante todo el fin de semana el paseo marítimo en un gran escenario dedicado a la historia, el patrimonio y las costumbres de la antigua colonia de veraneo.

El inicio de la 15ª Belle Époque de Benicàssim, en imágenes / Eva Bellido

La programación arrancó a las 17.30 horas en el Mirador dels Canons con la inauguración teatralizada de un nuevo apeadero ferroviario. La alcaldesa, Susana Marqués, acompañada por la corporación municipal, protagonizó el corte simbólico de la cinta antes de la llegada del primer convoy procedente de Valencia, con una banda de música encargada de ambientar la escena.

El sonido del silbato y la irrupción del tren en el paseo trasladaron a los asistentes hasta comienzos del siglo XX, cuando el ferrocarril desempeñó un papel decisivo en la transformación del municipio y en el nacimiento de su colonia de veraneo. Su llegada facilitó que numerosas familias escogieran el litoral benicense como lugar de descanso y levantaran las villas que todavía hoy constituyen uno de los principales emblemas patrimoniales de la localidad.

“La Belle Époque nos permite acercarnos a nuestra historia de una forma atractiva, participativa y emocionante, poniendo en valor el legado de aquellas familias que contribuyeron a construir la identidad turística y cultural de Benicàssim”, destacó Marqués. La alcaldesa también animó a vecinos y visitantes a vestirse de época y participar en una celebración que convierte el paseo de Las Villas “en un escenario vivo de nuestra memoria colectiva”.

Las Villas entran en campaña

La actividad continuó después frente a Villa Amparo, donde comenzó una singular campaña para elegir al alcalde de Las Villas. Don Sebastián Conde, candidato del partido de 'El Infierno', y don Mauricio Cerdán, representante de 'La Corte Celestial', protagonizaron la tradicional pegada de carteles y presentaron sus propuestas ante residentes, turistas y veraneantes.

Los dos aspirantes recorrieron el paseo para solicitar el voto, repartir papeletas y debatir sobre el futuro de la colonia. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 19.00 horas de este sábado, cuando tendrá lugar el cierre de la votación, el escrutinio y la proclamación del vencedor frente a Villa Amparo.

Una boda modernista como colofón

La Belle Époque reservará para el domingo otro de los acontecimientos centrales de esta edición: una boda ambientada a comienzos del siglo XX. La señorita María Rosa Fuertes, conocida como Rosita, y don Mauricio Cerdán contraerán matrimonio a partir de las 17.30 en los jardines de Villa Elisa, en una ceremonia abierta al público.

El enlace pondrá el broche a tres jornadas de actividades con las que Benicàssim recuperará el espíritu de su antigua colonia de veraneo. “La Belle Époque es una de nuestras grandes citas culturales y turísticas porque une patrimonio, divulgación y participación ciudadana en un entorno único”, señaló la alcaldesa.

La concejala de Turismo, Elena Llobell, incidió en que el municipio mostrará durante estos tres días, “de una manera lúdica y rigurosa, una parte esencial de la historia de Benicàssim”.