Barcos italianos desembarcan 22 toneladas de pez espada en Vinaròs

El puerto de Vinaròs está registrando durante las últimas semanas la llegada recurrente de embarcaciones marrajeras vinculadas a la flota italiana, en su mayoría procedentes de Sicilia. Los barcos están utilizando la instalación vinarocense para desembarcar importantes cantidades de pez espada, una actividad que vuelve a poner de relieve la dimensión mediterránea de la lonja de Vinaròs.

Según los datos de actividad pesquera de las últimas semanas, varias embarcaciones especializadas en esta pesquería han descargado en Vinaròs sus capturas. En el último periodo registrado, dos marrajeros vinculados a Italia, junto con una embarcación española con base en Carboneras (Murcia), desembarcaron conjuntamente alrededor de 12.000 kilos de pez espada.

La actividad ya se había producido en las semanas anteriores. Un barco procedente de Italia arribó al puerto vinarocense con unos 6.000 kilos de pez espada, y otra embarcación italiana descargó otros 4.000 kilos de esta especie.

Estos desembarques convierten al pez espada procedente de la flota marrajera en una aportación significativa a la actividad de la lonja vinarocense durante este periodo.

Uno de los barcos que ha pasado recientemente por Vinaròs es el 'Marie de Lourdes I', una embarcación de unos 23 metros de eslora que figura con bandera de Malta, aunque está vinculada a armadores sicilianos.

El marrajero siciliano 'Marie de Lourdes' desembarcando emperadores en Vinaròs. / Javier Flores

En temporadas anteriores ya se habían registrado llegadas a Vinaròs de embarcaciones italianas vinculadas a la pesca del pez espada. En agosto de 2024, por ejemplo, cinco barcos italianos utilizaron el puerto para repostar y desembarcar alrededor de 10.000 kilos de pez espada.

La actividad continuó en los meses siguientes. En octubre de ese mismo año se registró el desembarque de unos 3.000 kilos de pez espada por parte de una embarcación italiana, mientras que en noviembre fueron dos marrajeros italianos los que descargaron alrededor de 6.000 kilos en Vinaròs.

La llegada de estas embarcaciones se produce en el marco de una pesquería que tiene carácter internacional dentro del Mediterráneo. Los buques pesqueros de la Unión Europea que participan en esta actividad están sujetos a la normativa comunitaria y a las medidas de conservación y gestión establecidas para el pez espada del Mediterráneo, por lo que la presencia de barcos vinculados a otros países de la UE en puertos españoles forma parte de la actividad pesquera comunitaria.

La presencia de estos barcos supone también actividad para el propio puerto, ya que las embarcaciones necesitan servicios de avituallamiento, combustible, hielo, mantenimiento y otros suministros durante sus escalas.

La reiteración de estas operaciones refuerza el papel de Vinaròs como puerto pesquero abierto a la actividad del Mediterráneo occidental, capaz de atraer no solo las capturas de su propia flota, sino también desembarques de embarcaciones especializadas procedentes de otros puntos del ámbito pesquero europeo.