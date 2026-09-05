Burriana levanta el telón del cartel taurino con gran afluencia de público

El recinto taurino de Burriana se llenó este sábado para dar el pistoletazo de salida a las tardes de toros de la Misericòrdia. La expectación ante el inicio de la programación taurina se tradujo en una importante respuesta de público y en una jornada que mantuvo el pulso festivo desde el mediodía hasta la noche.

La mañana arrancó con un sobresalto en la plaza Major que obligó a retrasar alrededor de media hora el encierro de toros y vacas de Nacho Claramonte. Un niño cayó desde uno de los cadafales instalados en la plaza después de que cediera un tablón. El menor fue atendido de inmediato y, afortunadamente, el incidente se saldó únicamente con unos rasguños, sin heridas de gravedad.

Superado el susto, el encierro pudo celebrarse y los astados recorrieron la calle Misericòrdia, plaza del Pla de Sant Blai y la calle Barranquet. La entrada dio paso a la exhibición de vacas, en una mañana que sirvió para abrir la intensa programación taurina del sábado.

Con ocasión de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana se ha celebrado una entrada que ha sufrido un retraso por un incidente en un cadafal. / Toni Losas

Por la tarde, antes de la salida del primer toro, las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por el alcalde, Jorge Monferrer, y la concejala de Fiestas, Paloma Boix, descubrieron el diseño especial del cajón de toros conmemorativo, creado para celebrar el 50º aniversario de la Comisión del Toro. La creación lleva la firma del artista local Juan Poré y combina el logotipo diseñado para la efeméride con la bandera de Burriana.

Publicación del Ayuntamiento de Burriana en Facebook.

Acto seguido, llegó el momento de la primera salida de la tarde, con Matayeguas, de la ganadería El Parralejo, patrocinado por el Ayuntamiento. El segundo astado fue Masajista, de la ganadería Carmen Valiente, patrocinado por la peña L’Alternativa. Su salida estuvo precedida por una charanga y un disparo de pirotecnia que tiñó de rojo el recinto con motivo del 25º aniversario de la peña.

Foto de uno de los toros exhibidos durante la tarde de este sábado. / Isabel Calpe

Tarde taurina completa

La tarde taurina se completó con el toro de la ganadería Murteira Grave, patrocinado por la Penya de Penyes. Como manda la tradición, el astado llegó hasta el recinto arrastrado por un carro de caballos. Mientras los festejos taurinos concentraban la atención en el recinto, la actividad también se repartió por otros puntos de la ciudad. La plaza de la Mercé registró un animado ambiente durante la celebración de la Fira del Coent, que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes alrededor de uno de los productos más característicos de la gastronomía local. Los juegos infantiles de madera completaron la programación familiar en este espacio.

Fira del Coent. / Isabel Calpe

La música fue otro de los grandes reclamos de la tarde. La plaza José Iturbi acogió el festival Sona, que contó con una notable respuesta de público durante las actuaciones de Las Diamantes Negros, Udelgrau y Ángel González.

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Festival de música Sona. / Isabel Calpe

Este domingo la programación arranca a las 10.30 horas con el encierro de tres pasadas, un formato en el que los astados de La Espuela recorrerán en varias ocasiones el itinerario habitual, en un festejo patrocinado por la peña El Tercio. La programación continuará a las 12.00 horas con una trashumancia urbana de ganado de raza avileña por la calle del Barranquet, además de una nueva jornada taurina.